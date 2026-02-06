Chính trị

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

SGGPO

Sáng 6-2, Bộ VH-TT-DL chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC
Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự hội nghị có 1.022 đại biểu, trong đó 239 đại biểu tại điểm cầu tại Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, trải qua 80 năm với 15 khóa Quốc hội, đến nay Quốc hội nước ta không ngừng kiện toàn, đổi mới và phát triển, xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, đặc biệt là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội và sự gia tăng của các thông tin sai lệch, xuyên tạc. Do đó, việc chuẩn bị sớm, tập huấn kỹ lưỡng, thống nhất nội dung, phương thức tuyên truyền là hết sức cần thiết.

Hội nghị sẽ trang bị, cập nhật những nội dung cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ và phương thức tổ chức thông tin phù hợp cũng như trao đổi, giải đáp những thắc mắc để các cơ quan báo chí, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

