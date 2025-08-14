Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”

Sáng 14-8, tại xã Tân Trào (Tuyên Quang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang và khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” tại sự kiện . Ảnh: VŨ KIÊN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự sự kiện. Ảnh: VŨ KIÊN

Cùng tham dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM…

Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang; cao 7,9m bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn; bệ tượng cao 3,6m, mong muốn xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VŨ KIÊN

Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới. Tượng đài "Bác Hồ tại Tân Trào" không chỉ là biểu tượng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại tượng đài "Bác Hồ tại Tân Trào". Ảnh: VŨ KIÊN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VŨ KIÊN

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng nhận thấy, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Riêng tại Tân Trào, địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét; lồng ghép vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển “du lịch đỏ” gắn với giữ gìn an ninh, trật tự; những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng; đây chính là những “pháo đài an ninh nhân dân” giữa đại ngàn Việt Bắc…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng ở Tân Trào. Ảnh: VŨ KIÊN

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm và chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng phong trào, tạo sự lan tỏa từ cơ sở, từ mỗi thôn, bản, từ mỗi người dân. Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cảnh giác cách mạng, trong mỗi người dân; xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng ở Tân Trào. Ảnh: VŨ KIÊN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy thế trận lòng dân - nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng; phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Tân Trào nói riêng gương mẫu, đi đầu, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào". Ảnh: VŨ KIÊN

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

TRẦN BÌNH