Ngày 19-3: Khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ngày 19-3, Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị và 17 tỉnh, thành tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Theo dự kiến, buổi lễ diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 17 tỉnh, thành và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

121 trường dự kiến khởi công vào ngày 19-3, tổng kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương).

Trước đó, ngày 9-11-2025 đã diễn ra lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1.

Trong giai đoạn 1, chủ trương chỉ dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự huy động từ nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-8. Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 31-1.

So với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, đến nay, đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Hiện Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30-8-2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Bộ cũng đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt.

PHAN THẢO