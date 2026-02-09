Tổng Bí thư Tô Lâm: Tây Ninh đẩy mạnh khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chiều 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Đồng chí Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà người có công, gia đình chính sách

Phát biểu tại buổi thăm và chúc tết, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; gia đình chính sách, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Tây Ninh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, tốc độ tăng trưởng cao (9,52%), thu ngân sách tăng mạnh (hơn 52.000 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh

Tổng Bí thư nêu rõ, từ nay đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045 có ý nghĩa "bản lề" đối với sự phát triển của đất nước. Trong tiến trình ấy, Tây Ninh có vai trò rất quan trọng, không chỉ về phát triển kinh tế mà còn về quốc phòng - an ninh, ổn định đất nước. Tây Ninh vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam bộ và Tây Nam bộ; vừa là địa bàn giữ gìn ổn định, hòa bình, hữu nghị, vừa là không gian phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bàu Rong của Công an tỉnh Tây Ninh

Với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ và Chính quyền Tây Ninh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN.

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng logistic. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ

"Tây Ninh có 4 cửa khẩu quốc tế với Campuchia, rất thuận lợi. Hiện nay, Campuchia đang có xu hướng dịch chuyển hạ tầng giao thông về hướng Đông. Và nếu chúng ta cũng dịch chuyển về phía Tây cũng sẽ có điểm gặp nhau để cùng phát triển", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tỉnh cần phải tiếp tục nhất quán quan điểm "lấy dân làm gốc", lấy sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ cuộc sống, nhu cầu chính đáng và phục vụ cuộc sống người dân. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi người dân biên giới phải thực sự là chủ thể bảo vệ biên cương, là cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Tại buổi thăm, chúc tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao các phần quà cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn; trao quà tặng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương cũng tới dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức) và Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bàu Rong của Công an tỉnh Tây Ninh (xã Long Thuận).

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Tây Ninh tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

QUANG VINH