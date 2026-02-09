Phó Viện trưởng VKSND TPHCM Ngô Phạm Việt được 100% cử tri tín nhiệm ứng cử Đại biểu HĐND TP

UBND phường Tân Hòa vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM.

Tại hội nghị, cử tri nơi cư trú đã đánh giá cao bản lĩnh, trí tuệ cùng phẩm chất đạo đức, lối sống của đồng chí Ngô Phạm Việt. Theo nhận xét của cử tri, đồng chí không chỉ là cán bộ lãnh đạo có chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm trong ngành kiểm sát mà còn có phong cách sống giản dị, khiêm tốn, luôn giữ mối liên hệ gần gũi và đồng hành với nhân dân địa phương.

Cử tri cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm cộng đồng của đồng chí Ngô Phạm Việt trong các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua những việc làm thiết thực, đồng chí đã chủ động đóng góp nguồn lực, trực tiếp cùng địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách và hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó tại phường Tân Hòa, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thay mặt Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo và công chức VKSND TP, đồng chí Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, cho biết đồng chí Ngô Phạm Việt là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết liệt, nhạy bén trong công tác quản lý, điều hành, có năng lực chuyên môn cao.

Trên cương vị Phó Viện trưởng phụ trách lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo xử lý nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, 100% cử tri có mặt (86/86) đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm đồng chí Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Phạm Việt bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn trước sự tín nhiệm tuyệt đối của cử tri phường Tân Hòa. Đồng chí cam kết nếu được bầu làm đại biểu HĐND Thành phố sẽ luôn tận tâm, tận lực thực hiện trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; dành tâm huyết tham mưu các giải pháp cải cách tư pháp.

