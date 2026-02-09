“Làm đúng, làm đủ, làm nghiêm” trong lấy ý kiến cử tri

TPHCM vừa hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là một khâu quan trọng, làm cơ sở để lựa chọn người ứng cử. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trương Thị Bích Hạnh (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

* PHÓNG VIÊN: Đồng chí đánh giá đợt lấy ý kiến cử tri vừa qua đã đáp ứng yêu cầu “làm đúng, làm đủ, làm nghiêm” hay chưa?

* Đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH: Chúng tôi xác định đây không phải là thủ tục hành chính thuần túy mà là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện một cách trực tiếp và thực chất. Yêu cầu cốt lõi xuyên suốt là “làm đúng, làm đủ, làm nghiêm”, không để xảy ra tình trạng hình thức trong bất kỳ khâu nào.

Từ thực tiễn, nơi nào có sự chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ cơ sở với cấp ủy, chính quyền, nơi đó không khí hội nghị lấy ý kiến cử tri diễn ra dân chủ, cử tri tham gia đông đủ, phát biểu ý kiến thẳng thắn và trách nhiệm. Qua đó cho thấy, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là khâu sàng lọc quan trọng, giúp lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm và đồng thuận từ chính cộng đồng dân cư.

Cử tri phường Phú Nhuận biểu quyết tán thành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

* Làm sao để đảm bảo mọi ý kiến cử tri được ghi nhận đầy đủ?

* Đây là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm và lưu ý kỹ đối với cấp ủy Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu. Quan điểm nhất quán của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là mọi ý kiến của cử tri, dù khen hay chê, đồng tình hay còn băn khoăn, đều phải được tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ, trung thực trong biên bản hội nghị.

* Một điểm đáng chú ý là việc mời người ứng cử dự hội nghị, lắng nghe và giải trình trước cử tri, đồng chí giải thích rõ hơn chi tiết này?

* Trước hết, đây là dịp để người ứng cử thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị và sự tôn trọng đối với nhân dân - những người sẽ trực tiếp gửi gắm niềm tin thông qua lá phiếu. Đồng thời, qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, cử tri có thêm thông tin để hiểu rõ hơn về người ứng cử.

Qua việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú cho thấy những người ứng cử tham dự với tinh thần nghiêm túc, lắng nghe ý kiến cử tri và giải trình rõ ràng thường nhận được sự tin tưởng, thiện cảm trong cộng đồng dân cư nơi cư trú. Ngược lại, người ứng cử vắng mặt hoặc tham gia nhưng chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm cũng ảnh hưởng nhất định đến sự đánh giá, nhận xét của cử tri.

* Đồng chí có thể chia sẻ kết quả sơ bộ từ các hội nghị lấy ý kiến cử tri vừa qua?

* Qua báo cáo từ các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận kết quả rất tích cực. Đa số những người ứng cử trong danh sách sơ bộ đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú, trong đó có nhiều địa bàn đạt mức đồng thuận rất cao. Ý kiến của cử tri tập trung ghi nhận về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, cũng như sự gương mẫu của những người ứng cử và gia đình trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Tuy nhiên, kết quả tín nhiệm cao tại nơi cư trú chưa phải là yếu tố quyết định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục rà soát chặt chẽ các biên bản hội nghị, đặc biệt quan tâm đến những ý kiến góp ý cụ thể của cử tri liên quan đến năng lực hành động, trách nhiệm với cộng đồng và các vấn đề dân sinh được cử tri phản ánh.

* Đồng chí lưu ý gì đối với người ứng cử và cả người sẽ trúng cử sau này trong việc giữ vững mối liên hệ với cử tri?

* Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (dự kiến diễn ra ngày 10-2) để lựa chọn danh sách chính thức người ứng cử. Đối với những người ứng cử, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú vừa vinh dự và cũng vừa trách nhiệm lớn, nhưng không nên xem đây là một thủ tục đã hoàn tất, đó là điểm khởi đầu cho sự cam kết lâu dài đối với nhân dân.

Đối với những người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải giữ mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa với nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Một đại biểu dân cử đúng nghĩa không chỉ hiện diện trong thời điểm bầu cử mà phải gắn bó thường xuyên với đời sống của người dân, cùng chia sẻ, trăn trở và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG thực hiện