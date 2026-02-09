Lời thề dưới cờ Đảng

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những công nhân, lao động ưu tú đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới trong niềm xúc động. Với họ, lời hứa trước Đảng là động lực giúp bản thân cố gắng hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày.

Thiêng liêng ngày vào Đảng

Những ngày này, phố phường tấp nập đông vui, nhà nhà rộn ràng sửa sang chào đón năm mới, trong lòng bà Trần Thị Hồng Phượng, công nhân quét dọn đường phố (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7, TPHCM) cũng dâng tràn niềm vui, hạnh phúc. Gần 1 tuần sau khi trở về từ lễ kết nạp đảng viên ở đặc khu Côn Đảo, bà Phượng xác định bản thân đã bước vào một chặng đường phấn đấu mới. “Đây là niềm vinh dự lớn và tôi biết mình phải nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với lời hứa trước Đảng”, bà Phượng chia sẻ.

Trao quyết định kết nạp Đảng đối với công nhân, lao động ưu tú trong ngày 3-2

Bà Phượng là 1 trong 32 công nhân, lao động ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 3-2 tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo). Trong chuyến đi này, bà Phương đưa theo con gái lớn đang học lớp 11 để mong muốn con chứng kiến niềm tự hào của mẹ mà phấn đấu trong học tập, rèn luyện, sau này có thể tiếp bước mẹ và bà ngoại trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bộ đồ bảo hộ công nhân vệ sinh đường phố, cùng đồng nghiệp làm sạch đường phố ngày cận tết, bà Phượng cho biết rất hạnh phúc khi trở thành đảng viên. “Từ khi giơ tay tuyên thệ trước cờ Đảng, tôi biết lời thề ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này”, bà Phượng xúc động.

Còn với người đảng viên mới Kim Vĩnh Cường, công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, với 28 năm làm việc tại công ty, anh đã trưởng thành từng ngày trong nghề nghiệp, công việc và hoạt động công đoàn. Bản thân anh có nhiều sáng tạo giúp nâng cao năng suất lao động cho đơn vị. Từ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, anh Cường được lãnh đạo công ty, tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn công ty ghi nhận và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Trở thành đảng viên là một cột mốc lịch sử của bản thân. Lại được kết nạp Đảng tại mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng, tôi hạnh phúc và tự hào lắm”, anh Cường chia sẻ.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Để thực hiện lời hứa trước Đảng, khi trở về nhà máy, anh Cường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong lao động sản xuất, cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những ngày cuối năm.

Trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, Côn Đảo là nhà tù giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung của đất nước. Nơi đây, nhiều chiến sĩ đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trong lao tù. Ngày nay, được đứng trong hàng ngũ của Đảng sau thời gian phấn đấu, là hành trình đầy ý nghĩa vinh dự với nhiều công nhân lao động. Theo đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, 32 công nhân, lao động ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố và cấp ủy các chi bộ cơ sở trong duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức lễ kết nạp Đảng trong công nhân, lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái cho biết, những năm qua, tổ chức công đoàn rất quan tâm, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Giai đoạn 2023-2025, gần 17.000 đoàn viên ưu tú là công nhân, người lao động vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

THÁI PHƯƠNG