Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM

Ngày 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.



Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào xuân mới, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên nhân dịp năm mới; thực hiện Chương trình công tác năm 2026, Đoàn công tác của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố.

Nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố, đồng chí Tổng Bí thư có những phần quà tặng Đảng bộ Thành phố và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tết đến Đảng bộ TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2025, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng, toàn diện và nổi bật, tạo niềm tin và khí thế phấn khởi trong toàn xã hội; góp phần vào thành tựu chung đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chính phủ, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Trước buổi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà đến gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH