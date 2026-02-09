TPHCM: Người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND đều đạt 100% tín nhiệm

Từ ngày 4 đến 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai đến Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm cùng cử tri khu phố 19 (phường Tân Sơn Hòa) tại hội nghị

Đợt lấy ý kiến lần này có người ứng cử thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được giới thiệu ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri tại phường Tân Sơn Hoà.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, lấy ý kiến cử tri tại phường Tân Hưng.

Cùng đợt, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, lấy ý kiến cử tri tại phường Bình Phú.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, lấy ý kiến cử tri tại phường Tam Bình.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, lấy ý kiến cử tri tại phường Tân Thới Hiệp.

Đồng chí Võ Văn Minh trao đổi với cử tri tại hội nghị

Tương tự, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM ứng cử ĐBQH khóa XVI, lấy ý kiến cử tri tại phường Vũng Tàu.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, lấy ý kiến cử tri tại phường Phú Nhuận.

Tại các địa phương, cử tri đều thống nhất 100% giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử.

* Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ứng cử ĐBQH khóa XVI; đồng thời 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TPHCM, gồm: đồng chí Nguyễn Văn Được; đồng chí Nguyễn Lộc Hà; đồng chí Nguyễn Văn Dũng (nay là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM); đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Trong khối báo chí, ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 Tại hội nghị, cử tri nhận xét ông Nguyễn Khắc Văn là đảng viên, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ học thức để tham gia ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Trong đại dịch Covid-19, ông có những nghĩa cử thiết thực, quyên góp tiền và hiện vật hỗ trợ người dân trong khu phố. Trong đời sống hằng ngày, ông thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn phường. Trong công tác, ông luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm trách nhiệm tại cơ quan, tạo được uy tín và nhận được sự tín nhiệm của cử tri. Kết quả, 100% cử tri có mặt biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Khắc Văn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Luật sư Hà Hải trao đổi với cử tri tại hội nghị lấy ý kiến

* Trong đợt này, cử tri phường Diên Hồng cũng biểu quyết thống nhất 100% giới thiệu luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TPHCM) ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cử tri nhận xét luật sư Hà Hải chấp hành nghiêm quy định địa phương, có tâm, có năng lực, giàu kinh nghiệm; đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức phiên tòa giả định phục vụ giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên và thường xuyên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng khu phố.

THU HƯỜNG - THU HOÀI