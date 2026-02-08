Cử tri tín nhiệm 100%, giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tối 8-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri phường Vũng Tàu thống nhất giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ứng cử ĐBQH khóa XVI với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Cử tri biểu quyết tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Trung sinh ngày 14-3-1976, quê quán: phường Tam Long, TPHCM. Trình độ: Thạc sĩ Chính trị học và Cao cấp chỉ huy tham mưu chiến dịch, chiến lược. Đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến lãnh đạo tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quân khu 7 trước khi đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM từ tháng 3-2025 đến nay. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu nhận xét, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung là người sống gần gũi, giản dị và luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân nơi cư trú. Về năng lực, đồng chí có kiến thức chuyên môn sâu rộng về khoa học xã hội, nhân văn, quân sự và chính trị; luôn lắng nghe ý kiến đồng đội cấp dưới và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu trước cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu cùng bà con cử tri đã dành thời gian tham dự hội nghị trong không khí bận rộn chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026. Đồng chí cam kết luôn sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng cũng như quyền lợi chính đáng của nhân dân Thành phố lên diễn đàn Quốc hội.

Đồng chí khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện nhiệm vụ theo "mệnh lệnh từ trái tim", không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp ý kiến xây dựng đường lối quốc phòng, quân đội hiện đại, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031, tại địa bàn cư trú phường Vũng Tàu

Các đại biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng tiến hành lấy ý kiến nhận xét và biểu quyết thống nhất đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm: Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, TPHCM; Nguyễn Thị Mai Diễm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa; Phạm Thị Mỹ Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Long Sơn; Nguyễn Thanh Thư, Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa; Nguyễn Thế Ngân, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao BR-VT.

