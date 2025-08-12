Tổng thống Donald Trump điều Vệ binh Quốc gia, tiếp quản cảnh sát Washington D.C

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C. Ảnh: XINHUA

Theo sắc lệnh, quy mô của cuộc khủng hoảng tội phạm bạo lực đã đưa Washington D.C vào nhóm các khu vực bạo lực nhất nước Mỹ, với tỷ lệ cướp giật và giết người thuộc hàng cao nhất trong các thành phố lớn trên toàn quốc trong năm 2024. Tổng thống Donald Trump khẳng định những điều kiện này không thể tiếp diễn. Ông sẽ đưa thủ đô trở thành một trong những thành phố an toàn nhất thế giới.

Những động thái nói trên đánh dấu sự leo thang đáng kể trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump nhằm vào thủ đô Washington D.C. Viện dẫn một điều khoản trong Đạo luật quyền tự trị địa phương của Đặc khu Columbia, Tổng thống Donald Trump đã chỉ định Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tiếp quản Sở Cảnh sát thủ đô kể từ thời điểm này. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gửi thông báo phù hợp đến Quốc hội và văn phòng thị trưởng. Đạo luật này cũng quy định rằng Tổng thống có thể kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô trong 30 ngày, trừ khi Quốc hội cho phép gia hạn.

Động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump diễn ra sau khi Edward Coristine, kỹ sư phần mềm và là thành viên Chương trình Hiệu quả Chính phủ bị thương trong vụ cướp xe bất thành tại Washington D.C.

Trong khi đó, Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser phản bác tuyên bố của ông Donald Trump, nhấn mạnh tội phạm bạo lực năm 2024 đã ở mức thấp nhất trong hơn 30 năm và giảm thêm 26% trong 7 tháng đầu năm 2025. Bà Muriel Bowser cho biết sẽ hợp tác với chính quyền liên bang nhưng vẫn phản đối quan điểm về tình trạng tội phạm “tràn lan”.

Tin liên quan Mỹ: Điều Vệ binh quốc gia tới Los Angeles để giải tán biểu tình

PHƯƠNG NAM