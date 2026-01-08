Dấu chấm hết cho doanh nghiệp yếu kém

Nền kinh tế Vương quốc Anh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức. Nhiều dự báo cho thấy một làn sóng phá sản của các “doanh nghiệp xác sống” sẽ bùng phát trong năm 2026, khi những đơn vị yếu kém này mất khả năng chống chọi với chi phí kinh doanh leo thang.

Khái niệm “doanh nghiệp xác sống” dùng để chỉ những công ty hoạt động kém hiệu quả, hầu như không tạo ra lợi nhuận. Các công ty này vốn chỉ duy trì hoạt động và trả lãi vay nhờ các điều kiện tín dụng dễ dãi hoặc môi trường lãi suất thấp kéo dài, dẫn đến việc mất khả năng đầu tư hay cải thiện năng suất lao động.

Hiện cộng đồng kinh doanh tại Anh đang hứng chịu áp lực chồng chất từ ba yếu tố chính: Lãi suất duy trì ở mức cao; đà tăng của giá năng lượng và cuối cùng là chi phí tiền lương cũng tăng. Chuỗi áp lực này được xem là dấu chấm hết đối với những công ty vốn chỉ đang vận hành để trang trải các chi phí tồn tại cơ bản.

Bà Ruth Curtice, Giám đốc điều hành tổ chức tư vấn độc lập Resolution Foundation (Anh), nhận định, sự kết hợp giữa lãi suất cao và mức lương tối thiểu tăng sẽ loại bỏ những doanh nghiệp đang loay hoay, từ đó mở đường cho các đơn vị mới có năng suất cao hơn thay thế.

Tuy nhiên, Resolution Foundation cảnh báo sự sụp đổ của các doanh nghiệp kém năng suất có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trước khi các lợi ích về tăng trưởng được thể hiện rõ ràng trong trung hạn. Số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Anh cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đã lên mức 5,1% vào tháng 10-2025, mức cao nhất trong một thập niên nếu không tính giai đoạn dịch bệnh.

Giới phân tích cho rằng, chính sách lãi suất thấp sau khủng hoảng tài chính 2008 đã vô tình giúp nhiều doanh nghiệp nợ nần duy trì hoạt động, kìm hãm việc phân bổ nguồn lực sang các lĩnh vực hiệu quả hơn. Dù Ngân hàng Trung ương Anh đã hạ lãi suất cơ bản từ 5,25% xuống còn 3,75%, chi phí vận hành hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Theo giới quan sát, để vượt qua giai đoạn này, Chính phủ Anh nên giảm thiểu tác động xã hội, thực hiện các chính sách hỗ trợ việc làm và cải thiện mức sống cho người dân khi các mô hình kinh doanh cũ dần bị thay thế.

THANH HẰNG