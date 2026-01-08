Mỹ ra điều kiện với Venezuela liên quan khai thác dầu

Kênh ABC News ngày 7-1 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez rằng Caracas phải đáp ứng các yêu cầu của Nhà Trắng trước khi có thể gia tăng sản lượng dầu.

Yêu cầu đầu tiên trong danh sách là chấm dứt hợp tác với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba. Một yêu cầu khác nêu rõ, Venezuela phải hợp tác với Mỹ trong hoạt động sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Washington khi bán dầu thô nặng.

Theo Tân Hoa xã, ngày 7-1, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu M/V Bella 1 vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Tàu M/V Bella, có liên hệ với Venezuela và đăng ký là tàu Nga, bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu tuần tra biển Mỹ Munro theo dõi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nhấn mạnh, việc kiểm soát nguồn tiền thu được từ việc bán số dầu trên nhằm bảo đảm lợi ích cho cả người dân Venezuela và Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Venezuela ngày 6-1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định nước này đang được một chính phủ hợp hiến điều hành; bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng có “tác nhân bên ngoài” chi phối Venezuela.

Trong phản ứng mới nhất, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) ngày 6-1, nhiều nước thuộc OAS đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Truyền thông Mỹ cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại tuyên bố coi “Cartel de los Soles” là một băng nhóm ma túy, cáo buộc từng được xem là nền tảng pháp lý cho lệnh bắt Tổng thống Maduro. Theo bản cáo trạng sửa đổi công bố ngày 3-1, các công tố viên vẫn cáo buộc ông Maduro liên quan đến âm mưu buôn bán ma túy, nhưng không còn mô tả "Cartel de los Soles" là một tổ chức tội phạm cụ thể.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực mà Chính phủ Venezuela đã triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết không lay chuyển của Nga với nhân dân và Chính phủ Venezuela. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp chặt chẽ về tình hình tại Venezuela và các vấn đề quốc tế khác.

Theo hãng tin CNBC, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6-1 khẳng định Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một loạt lựa chọn nhằm giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, trong đó có phương án “sử dụng quân đội Mỹ”. Trong khi đó, The Wall Street Journal dẫn những nguồn quen thuộc cho biết, tại một buổi họp kín ngày 5-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ cuộc tấn công vào Greenland không phải là chuyện sắp xảy ra và mục tiêu chính vẫn là mua lại hòn đảo này từ Đan Mạch.

HẠNH CHI tổng hợp