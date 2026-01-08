Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Ngày 7-1, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) xác nhận đang tiến hành đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại song phương vốn bị hạn chế nhiều năm qua do các biện pháp trừng phạt.

Khai thác dầu khí ở Venezuela. Ảnh: TASS

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội, PDVSA cho biết các cuộc đàm phán được triển khai theo những cơ chế tương tự như với các tập đoàn quốc tế, trong đó có Chevron, tập trung vào các giao dịch thuần túy thương mại, tuân thủ pháp luật, minh bạch và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Doanh nghiệp này khẳng định cam kết mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Thông báo của PDVSA được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Washington và các cơ quan tạm quyền tại Venezuela đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, theo đó Mỹ sẽ tiếp nhận từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô chất lượng cao của Venezuela và bán ra thị trường theo giá quốc tế.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng, chiếm gần 17% trữ lượng dầu đã được xác định toàn cầu. Dù sản lượng suy giảm mạnh trong những năm gần đây do tác động của các lệnh trừng phạt, quốc gia Nam Mỹ này vẫn duy trì mức khai thác khoảng 1 triệu thùng/ngày.

HUY QUỐC