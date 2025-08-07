Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% chip bán dẫn

Ngày 7-8, theo Guardian, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào nước này.

Sản xuất chip tại Trung Quốc. Ảnh: CFP

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế mới sẽ áp dụng đối với tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ, nhưng sẽ không áp dụng cho các công ty đã cam kết sản xuất tại Mỹ.

Hôm 27-7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ công bố kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu trong 2 tuần. Động thái này dấy lên lo ngại về khả năng Washington sẽ sớm áp đặt các mức thuế mới đối với chip bán dẫn.

Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào chip nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Đài Loan. Hiện nhiều công ty, bao gồm cả các doanh nghiệp từ Đài Loan, đang lập kế hoạch đầu tư vào sản xuất bán dẫn tại Mỹ để tránh bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới.

Ngoài thông báo áp thuế với chip và chất bán dẫn, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết có thể công bố mức thuế tiếp theo đối với Trung Quốc, tương tự mức thuế bổ sung 25% vừa được công bố với Ấn Độ.

Chính phủ Brazil thông báo chính thức đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để phản đối các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa xuất xứ từ nước này. Đơn kiện với “yêu cầu tham vấn” là bước đầu tiên trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại, quy trình này có thể dẫn đến việc thành lập một ban hội thẩm quốc tế.

PHƯƠNG NAM