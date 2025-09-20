Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc dự kiến gặp mặt trực tiếp tại Hàn Quốc

Ngày 19-9 (giờ Washington D.C.), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong điện đàm, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt tiến triển trong thỏa thuận liên quan đến TikTok, đồng thời nhất trí sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào tháng tới tại Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: AP

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 3 tháng, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng, liên tục trải qua nhiều vòng đàm phán thương mại.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng tôi đã đạt tiến triển trong nhiều vấn đề rất quan trọng, bao gồm thương mại, fentanyl, nhu cầu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok”.

Tổng thống Trump cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 10. Sau đó, Tổng thống Trump dự định thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ có chuyến thăm Mỹ vào một thời điểm khác.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi trân trọng sự phê duyệt TikTok và cả hai cùng mong chờ cuộc gặp tại APEC”.

Sau đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầu tuần này tại Madrid, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận khung về quyền sở hữu TikTok và chờ lãnh đạo hai nước công bố.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức 4 vòng đàm phán thương mại từ tháng 5 đến tháng 9, và một vòng nữa có thể diễn ra trong những tuần tới. Cả hai bên đã tạm dừng các mức thuế quan cao ngất và rút lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khắc nghiệt, nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump với Trung Quốc đã khiến nông dân Mỹ mất đi một trong những thị trường hàng đầu. Từ tháng 1 đến tháng 7, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc giảm 53% so với cùng kỳ năm 2024.

HUY QUỐC