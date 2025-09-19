TP Cần Thơ ra mắt Trang thông tin điện tử “Đại biểu dân cử với cử tri và nhân dân”

Sáng 19-9, Cần Thơ đã tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử “Đại biểu dân cử với cử tri và nhân dân” của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Cổng thông tin điện tử

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử “Đại biểu dân cử với cử tri và nhân dân” của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP Cần Thơ là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa hoạt động của cơ quan dân cử, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân hơn.

Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần thơ có ý nghĩa rất quan trọng cụ thể hóa các Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia” nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch và gần gũi hơn nữa giữa đại biểu dân cử với cử tri và nhân dân. Trang thông tin có chức năng căn bản là tổng hợp, xử lý thông tin; tổ chức truyền thông, đưa tin, bảo đảm thông tin được thống nhất, thông suốt, liên tục về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; là đầu mối kết nối, tích hợp thông tin với Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành trong và ngoài thành phố.

Các nội dung trên Trang thông tin điện tử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ và bảo vệ bí mật nhà nước do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ trực tiếp quản lý, vận hành.

Trang thông tin điện tử được ra mắt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, việc đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử là bước đi thiết thực nhằm.

Đại diện Thường trực HĐND TP Cần Thơ và Viễn thông Cần Thơ ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Dịp này, Thường trực HĐND TP Cần Thơ và Viễn thông Cần Thơ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thường trực HĐND thành phố, hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, phục vụ tốt hơn cho cử tri và người dân.

VĨNH TƯỜNG