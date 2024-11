TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Qua công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị

Qua công tác tiếp dân, TP Dĩ An đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài, phức tạp

Cụ thể, tính đến nay, TP Dĩ An đã tiếp 357 cuộc với 758 lượt người. Trong đó lãnh đạo Thành ủy, UBND TP trực tiếp tiếp 46 cuộc với 269 lượt người; tiếp công dân thường xuyên 311 cuộc với 489 lượt người với các nội dung chủ yếu là những phản ánh, thắc mắc, khiếu nại của người dân liên quan đến công tác đền bù giải tỏa và cấp nền tái định cư thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố, việc cấp GCNQSD đất, đơn phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Các quyết định giải quyết khiếu nại của người dân cũng được ngành chức năng thành phố công khai rộng rãi theo quy định.

Từ hiệu quả công tác tiếp dân, trong 10 tháng năm 2024, ngành chức năng đã tham mưu Chủ tịch UBND TP Dĩ An giải quyết 151 đơn, trong đó có 7 đơn kiến nghị từ 2023 chuyển sang, hiện đã giải quyết được 141 trường hợp, đạt 93,3%, trong đó có 7 trường hợp đình chỉ giải quyết khiếu nại do người khiếu nại rút đơn, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị cao nhất tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, TP Dĩ An đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Dĩ An tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các ngành chức năng thành phố phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo đúng phương châm “5 biết, 3 thể hiện” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; thể hiện sự tôn trọng, thể hiện sự văn minh, thể hiện sự gần gũi).

XUÂN TRUNG