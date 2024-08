TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Tọa đàm "Khát vọng xây dựng và phát triển"

Sáng 8-8, Thành uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức toạ đàm Dĩ An 1/4 thế kỷ với chủ đề "Khát vọng xây dựng và phát triển", hướng tới kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, nay là thành phố Dĩ An (1999-2024) với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố...

Tại buổi toạ đàm, bà Nguyễn Thị Điền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, chia sẻ: Thời kỳ đầu mới tái lập tỉnh, mọi thứ còn rất khó khăn, người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, đời sống khó khăn. Với chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, 2 KCN đầu tiên được thành lập là KCN Sóng Thần và KCN Bình Đường, đã giúp địa phương từng bước phát triển.

Một góc đô thị Dĩ An hôm nay. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo bà Điền, khó khăn lớn nhất của thời kỳ tái lập tỉnh là ngân sách hạn hẹp, nhân lực thiếu, nhiều thời điểm cán bộ công chức phải làm việc suốt đêm để hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhất là xây dựng các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị. Hôm nay nhìn lại ước mơ 25 năm trước về một Dĩ An hiện đại, phát triển, nghĩa tình đã thành sự thật; có nhiều nhà đầu tư quốc tế, các tập đoàn lớn đã trụ lại Dĩ An. Chúng tôi cũng xin cảm ơn người dân hy sinh đất đai, đóng góp cho Dĩ An phát triển như hôm nay.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons (một trong những doanh nghiệp lớn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Dĩ An) đặc biệt ấn tượng về sự năng động, sáng tạo, cởi mở của các thế hệ lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố. "Chúng tôi có chung niềm tự hào vì TP Dĩ An phát triển nhanh, hệ thống giao thông từng bước được đầu tư, nhất là tuyến đường Thống Nhất kết nối với khu đô thị ĐHQG TPHCM, hiện là một trong những tuyến đẹp nhất của tỉnh. Chúng tôi cũng mơ ước Dĩ An sẽ hình thành được các trung tâm giao thương, trở thành điểm đến cho nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, nhất là nguồn nhân lực lớn từ ĐHQG TPHCM đóng chân trên địa bàn. Ngoài ra, 2 toà nhà cho thuê cao 37 tầng dự kiến được đầu tư trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy Dĩ An trở thành thành phố của thương mại dịch vụ".

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, sau 25 năm tái lập, đến nay thành phố đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống người dân từng bước nâng cao. Sắp tới, thành phố định hướng phát triển thành đô thị giáo dục, thương mại, dịch vụ, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

XUÂN TRUNG