Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 75 Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC phê duyệt Kế hoạch phát triển trung tâm đến năm 2035.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM nhìn từ bến Bạch Đằng. Ảnh HOÀNG HÙNG

Kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tính minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, triển khai thí điểm, đưa vào vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên; hình thành và vận hành các hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng pháp lý cốt lõi phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Phấn đấu trong giai đoạn 2031 - 2035, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cũng trong giai đoạn này, phát triển trở thành Trung tâm Tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu; phấn đấu nằm trong nhóm 75 Trung tâm Tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 Trung tâm Tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ).

Kế hoạch xác định Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM sẽ phát triển thành một Trung tâm Tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện, đa dạng, tập trung vào phát triển thị trường vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống, chuyên sâu.

Trung tâm sẽ khai thác hiệu quả tác động cộng hưởng, tương hỗ giữa các lĩnh vực dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch các sản phẩm tài chính; quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh, tài chính số; đồng thời phát triển thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại và logistics quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế về đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào các lĩnh vực như tài sản số, thanh toán số, mã hóa tài sản.

Trung tâm sẽ hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; phát triển các dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; đồng thời triển khai thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính.

LÂM NGUYÊN