Vi phạm sở hữu trí tuệ dịch chuyển sang môi trường số

Sáng 23-7, Công an TP Đồng Nai phối hợp UBND phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) và Trường Đại học Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đồng Nai, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hội nghị có sự tham dự của 650 đại biểu, gồm đại diện các đơn vị, địa phương, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đồng Nai, thông tin, hiện nay, hành vi vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đã dịch chuyển sang môi trường số. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và livestreams bán hàng để phân phối hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ quy mô lớn, gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Đại diện các đơn vị tham gia hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đặc biệt là tình trạng sản xuất hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp tập trung một số nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Các đối tượng sử dụng tài khoản, dịch vụ ẩn danh, máy chủ đặt ở nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm, nhằm lẩn tránh cơ quan điều tra.

Sinh viên Trường đ ại học Đồng Nai tham dự hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo, người tiêu dùng cần “nói không” với hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, chỉ dẫn địa lý.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cần tố giác qua đường dây nóng của cơ quan chức năng, hoặc các kênh như VNeID, liên hệ trực tiếp…

Thông qua hội nghị, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai được cập nhật nhiều điểm cốt lõi về bản quyền, sở hữu trí tuệ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Tam Hiệp... đã trình bày những nội dung cốt lõi của pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

XUÂN TRUNG