Phụ huynh cần cảnh giác với "cò" SGK

Ngày 2-9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM đưa ra cảnh báo phụ huynh cần cảnh giác với "cò" sách giáo khoa (SGK) với giá bán cao hơn giá bìa từ 2 - 3 lần.

Phụ huynh mua trực tiếp SGK tại trụ sở NXBGDVN taị TPHCM trong dịp lễ 2-9

Đại diện NXBGDVN tại TPHCM cho biết, những ngày qua, lợi dụng tình trạng SGK thiếu hụt nguồn cung, nhiều cá nhân đã thu gom SGK rồi bán lại trên các mạng xã hội với giá cao gấp 2 - 3 lần giá bìa.

Chị Thu Trang, phụ huynh có con năm nay học lớp 6 một trường THCS ở phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM), cho biết, do công việc bận rộn nên không có thời gian đến trụ sở NXBGDVN tại TPHCM để mua SGK cho con.

Qua một hội nhóm trên mạng xã hội, chị mua được đủ bộ SGK lớp 6, tuy nhiên phải chấp nhận giá vượt xa giá bìa niêm yết.

Cụ thể, bộ SGK lớp 6 có giá niêm yết 279.800 đồng được chào mời mua từ một tài khoản cá nhân với giá 450.000 đồng, gấp 1,6 lần giá bìa được niêm yết.

Lời chào mời mua SGK trên mạng xã hội với giá cao hơn giá bìa nhiều lần

"Sau khi liên hệ, người bán yêu cầu tôi chuyển khoản đủ tiền mới giao sách. Sau 3 giờ chờ đợi, tôi nhận được sách nhưng ngã ngửa vì phải tốn thêm 40.000 đồng phí giao hàng. Dù sao tôi cũng may mắn hơn nhiều người vì không bị lừa đảo", chị Thu Trang cho hay.

Hiện nay, những lời chào mời mua hộ SGK xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Điểm chung của những lời chào mời là giá SGK đều cao hơn giá bìa. Nhiều trường hợp sau khi phụ huynh chuyển tiền ngay lập tức bị chặn tài khoản, không liên hệ được với người bán.

Đại diện NXBGDVN lưu ý, ngoài việc giá SGK bị đẩy giá cao hơn giá bìa, phụ huynh có thể mua nhầm SGK giả. Vì vậy, phụ huynh và học sinh nên mua trực tiếp SGK tại các địa chỉ thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXBGDVN hoặc các đối tác bán lẻ lớn, uy tín.

Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, đẩy giá bán SGK lên cao, trụ sở NXBGDVN tại TPHCM quy định mỗi lượt mua hàng chỉ được mua SGK ở một khối lớp, không giải quyết tất cả trường hợp mua hộ, mua cùng lúc hai khối lớp hoặc nhiều SGK đối với cùng một đầu sách. Trường hợp phụ huynh có nhu cầu mua SGK cho anh/chị/em cùng nhà cần xuất trình VNeID để chứng minh có con học các khối lớp đó. Ngoài ra, để giảm tải áp lực tại các cửa hàng, chặn đứng tình trạng chèo kéo khách, NXBGDVN chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện mua sắm thuận tiện cho người dân trong các ngày lễ.

THU TÂM