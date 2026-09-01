Trao học bổng Vallet đến 314 học sinh, sinh viên ở Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tại buổi lễ, 314 suất học bổng được trao, gồm 218 suất cho học sinh xuất sắc của 59 trường THPT và 49 suất cho sinh viên ưu tú. Đặc biệt, năm nay có 47 suất dành cho học sinh học tập tốt bị ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ cuối năm 2025 và trẻ em tại các làng SOS ở Gia Lai, Đắk Lắk.

Lãnh đạo Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên

Theo TS Trần Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm ICISE, học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp của Tiến sĩ khoa học Odon Vallet, Giáo sư lịch sử tôn giáo tại Đại học Sorbonne (Pháp). Tại Việt Nam, chương trình được ủy thác cho Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức và điều hành bởi vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc.

Đại diện Quỹ học bổng Vallet trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên

Triển khai từ năm 2001, học bổng Vallet đã trao khoảng 55.000 suất, tổng trị giá hơn 600 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các làng SOS. Năm 2026, chương trình trao 2.151 suất trên cả nước, giá trị mỗi suất được nâng lên 17 triệu đồng đối với học sinh và 34 triệu đồng đối với sinh viên, học viên.

Đại diện Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên

Tại buổi lễ, ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ôn lại những dấu mốc trong 26 năm triển khai Quỹ học bổng Vallet tại Việt Nam. Đặc biệt, những suất học bổng này còn gắn với sự tận tụy của những người làm khoa học, trong đó có vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân, GS Lê Kim Ngọc và đại diện Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Quỹ Vallet không chỉ trao học bổng mà còn góp phần phát hiện, nuôi dưỡng và tiếp sức cho tài năng trẻ, qua đó đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Ông mong các học sinh, sinh viên xem học bổng không chỉ là phần thưởng mà còn là lời gửi gắm, trách nhiệm với tương lai. “Hãy đi xa bằng tri thức, trưởng thành bằng trải nghiệm và trở về bằng trách nhiệm với cộng đồng, quê hương và đất nước”, ông Giang nói.

NGỌC OAI - TRUNG NHÂN