TPHCM: 10 tiêu chí bố trí cán bộ quản lý trường học khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục

Ngày 18-8, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn công tác sắp xếp, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông sau khi UBND TPHCM ban hành phương án tổng thể về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Cán bộ quản lý, giáo viên Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành) tham gia tập huấn chuyên môn trong hè. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý khi bố trí cán bộ quản lý trường học cần tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể đối với nhà giáo quản lý các cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn nhân sự phải dựa trên các tiêu chí:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng lực chuyên môn.

- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong 3 năm gần nhất.

- Một số yếu tố ưu tiên như: được đánh giá thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; không có hành vi vi phạm về phẩm chất (tư tưởng, đạo đức, lối sống) được cấp có thẩm quyền kết luận...

- Có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức trong thời gian công tác 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đang là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phường; ủy viên ban chấp hành đảng bộ Sở GD-ĐT.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô phát triển của trường học sau sắp xếp.

- Có thành tích, sản phẩm, kết quả cụ thể trong thời gian đảm nhận chức vụ hiệu trưởng, giám đốc.

- Có triển vọng, đã được quy hoạch chức vụ cao hơn, có khả năng và chiều hướng phát triển.

- Có độ tuổi phù hợp với cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương.

Theo phương án tổng thể vừa được UBND TPHCM ban hành, UBND xã, phường, đặc khu thực hiện các thủ tục sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.

Việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, nhà giáo và hợp đồng lao động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoàn thành trước ngày 30-9, thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và tổ chức đảng.

Nhà giáo quản lý, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và quyết định của cấp có thẩm quyền. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm trong việc sắp xếp, bố trí nhà giáo quản lý, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm mục tiêu đề ra theo yêu cầu của Trung ương và thành phố.

Toàn bộ việc sắp xếp, bố trí được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm bố trí sử dụng đối với cán bộ quản lý có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TPHCM gắn việc bố trí, sắp xếp nhân sự với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo quản lý, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định.

Theo phương án sắp xếp tổng thể được UBND TPHCM phê duyệt, TPHCM dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, chiếm tỷ lệ 32,18% đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Trong đó, bậc mầm non giảm 268/706 đầu mối cơ sở giáo dục (tỷ lệ 37,96%); bậc tiểu học giảm 284/790 (tỷ lệ 35,94%); cấp THCS giảm 137/461 (tỷ lệ 29,72%); trung tâm GDTX-GDNN giảm 15/41 (tỷ lệ 36,59%). Riêng 176 đơn vị ở cấp THPT thực hiện tổ chức lại trên cơ sở phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Mỗi cơ sở giáo dục sau sắp xếp có một hiệu trưởng, số hiệu trưởng còn lại (nếu có) được bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề (nếu đủ điều kiện) hoặc bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo. Trong trường hợp cần kiện toàn nhân sự giữa 2 đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương rà soát vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự bổ nhiệm, thống nhất phương án điều động, báo cáo đề xuất Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp các hiệu trưởng, giám đốc đương nhiệm đều không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hoặc chủ động xin thôi giữ chức vụ hoặc có nguyện vọng chuyển công tác khác, nghỉ hưu thì xem xét, lựa chọn trong số phó hiệu trưởng nếu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

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THU TÂM