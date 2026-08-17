Trường học sẵn sàng cho năm học mới

Hôm nay 17-8, học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM bắt đầu trở lại trường học. Năm học 2026-2027 đánh dấu nhiều thay đổi từ việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đến yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, thực chất. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng thầy và trò đang bước vào năm học mới với tâm thế phấn khởi.

Niềm vui từ những ngôi trường mới

Trước thềm năm học mới, nhiều công trình trường học được khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Một trong số đó là công trình xây dựng mới Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ) vừa được khánh thành vào ngày 10-8.

Em Bùi Thị Trúc Lan, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, chia sẻ, nếu không có Trường THPT Võ Nguyên Giáp, em phải học ở một trường THPT cách nhà 10km. Sau khi ngôi trường mới khang trang đưa vào hoạt động, em có thể đi học gần nhà, ba mẹ không phải đưa đón, bản thân có thêm thời gian cho các sở thích năng khiếu sau giờ học.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao, TPHCM) trong ngày khánh thành trường. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tại phường Thuận Giao, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 vừa đưa vào hoạt động sau khi được cải tạo, xây mới. Thầy Hồ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cho 100% học sinh có nhu cầu, giúp phụ huynh giảm bớt nỗi lo đưa đón con giữa buổi. Ngoài chương trình chính khóa, trường sẽ triển khai một số chương trình ngoại khóa phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của phụ huynh”.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc, để chuẩn bị cho năm học mới, TPHCM triển khai chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Tính đến giữa tháng 8, có 24/53 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng với 364 phòng học mới. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 29 dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5-9.

Ngoài ra, ngân sách thành phố còn dành hơn 274 tỷ đồng phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.

Học sinh khối 10 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu - một trong những trường học mới đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027, tham gia hoạt động đầu năm học. Ảnh: THU TÂM

Phát huy sự chủ động

Theo Kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TPHCM ban hành, học sinh các khối lớp tựu trường vào ngày 24-8, riêng các lớp đầu cấp (lớp 1, 6, 10) và cuối cấp (lớp 5, 9, 12) tựu trường sớm nhất vào ngày 17-8. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế từ các trường học cho thấy, kế hoạch tựu trường phụ thuộc vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và kế hoạch dạy học riêng của từng trường.

Đơn cử, cùng trên địa bàn phường Bình Thạnh, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thông báo lịch tựu trường đối với học sinh khối 1 là ngày 21-8; khối 2, 3 vào ngày 25-8 và khối 4, 5 vào ngày 27-8. Trong khi đó, Trường Tiểu học Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) tập trung học sinh khối 1 sớm hơn vào ngày 17-8, các khối còn lại vào ngày 24-8.

Tương tự, ở cấp THCS, Trường THCS Tôn Thất Tùng (phường Tân Sơn Nhì) thông báo học sinh khối 9 tựu trường ngày 24-8, khối 6 muộn hơn vào ngày 25-8. Cũng trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, Trường THCS Đặng Trần Côn tập trung học sinh trước đó một tuần: khối 6 vào ngày 18-8 và khối 9 ngày 21-8...

Nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh trong ngày học đầu năm, thầy Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội), chia sẻ, học sinh không cần mang sách vở, đồ dùng học tập. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ phát phiếu dặn dò những nội dung cần chuẩn bị cho các ngày học tiếp theo, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới, kết nối với thầy cô và bạn bè, tạo cảm giác an toàn, thân thiện. Nếu phụ huynh chưa chuẩn bị kịp đồng phục; học sinh có thể mặc trang phục tự do, bảo đảm lịch sự và phù hợp với môi trường học đường.

Với cách làm khác, Trường Tiểu học Võ Văn Hát (phường Phước Long) tập trung học sinh khối 1 vào ngày 19-8. Trong tuần đầu tiên đi học, phụ huynh khối lớp 1 được tạo điều kiện đưa con vào tận lớp. Việc ba mẹ cùng đồng hành trong những ngày học đầu tiên giúp các “tân binh” khối lớp 1 cảm thấy yên tâm, giảm bớt cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng. Từ tuần học thứ hai trở đi (ngày 24-8), phụ huynh chỉ đưa con đến khu vực quy định, không vào lớp học.

Đối với cấp học lớn hơn, sau tuần lễ đầu tiên làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bạn bè mới, Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) tổ chức sớm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho toàn bộ học sinh khối 10 trong hai ngày 26 và 27-8 nhằm tạo không khí vui tươi, tăng cường sự kết nối và trải nghiệm học tập cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường: Mặc dù điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn nhưng việc các công trình trường học hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ góp phần tăng thêm quỹ phòng học cho học sinh thành phố, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục, bảo đảm điều kiện học tập ngày càng tốt cho học sinh trên địa bàn. Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương đổi mới giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

THU TÂM - KHÁNH CHI