Giáo dục

Sân chơi của những ước mơ

SGGP

Ở mùa giải thứ 31 (năm học 2025-2026), Giải Lê Quý Đôn do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trên hai ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và Khăn Quàng Đỏ ghi nhận hơn 1,3 triệu bài dự thi của hơn 105.000 học sinh đến từ 520 trường tiểu học, THCS tại TPHCM và các tỉnh, thành phố lân cận.

Sau chín tháng tranh tài và một ngày thi chung kết, 120 học sinh xuất sắc nhất của 9 khối lớp (lớp 1 đến lớp 9) được vinh danh. Lễ trao thưởng trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình học tập và trưởng thành của các em.

Một mùa giải khép lại, nhiều hành trình mới mở ra. Những học sinh đoạt giải hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực, trở thành những bác sĩ, kỹ sư, thầy cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học..., đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM và đất nước.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh trao giấy khen cho học sinh đoạt giải
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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và đại diện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các em học sinh đoạt Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026
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Học sinh đoạt giải chia sẻ niềm vui với người thân
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Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc trao giấy khen cho học sinh đoạt giải
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Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chúc mừng học sinh đoạt giải
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Học sinh cùng nhau xem lại các bài dự thi đoạt giải
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Phụ huynh và học sinh xem các tác phẩm đoạt giải
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Học sinh tham dự Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026
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NHÓM PV

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