TPHCM: Tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến

Ngày 16-8, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản lưu ý một số công tác chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 đối với các trường học trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) dự lễ khai giảng năm học 2025-2026

Theo đó, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ tổ chức đồng loạt vào sáng 5-9 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 và VOV1).

Trong đó, điểm cầu chính của đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông)

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý các cơ sở giáo dục tổ chức chương trình lễ khai giảng bảo đảm đúng tiến độ thời gian.

Cụ thể, các hoạt động nội bộ gồm: nghi thức khánh thành đối với các trường mới thành lập; nghi thức đón học sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10); tiết mục văn nghệ chào mừng; ổn định tổ chức, phổ biến nội quy và kiểm tra kết nối đường truyền trực tuyến phải hoàn thành trước 8 giờ.

Từ 8 giờ - 8 giờ 45, tất cả đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức (chào cờ, hát quốc ca; nghe báo cáo của Bộ GD-ĐT; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; nghi thức đánh trống khai trường...).

Riêng đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, các trường tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" kết thúc trước 8 giờ.

Trường học chỉ tổ chức lễ khai giảng tập trung ngoài sân cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo; các nhóm, lớp còn lại theo dõi truyền hình trực tiếp tại phòng học.

Sau 8 giờ 45, chương trình tiếp tục diễn ra tại các cơ sở giáo dục với các nội dung sau: Vinh danh, khen thưởng (nếu có); Lãnh đạo thành phố/địa phương phát biểu chúc mừng, động viên nhà trường và chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó, học sinh di chuyển về lớp sinh hoạt đầu năm, nghe phổ biến nhiệm vụ năm học mới hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch của trường.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Trong đó, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị sai nghe nhìn (màn hình LED, tivi) bảo đảm đủ cho toàn thể học sinh, giáo viên tham dự và theo dõi trực tiếp chương trình lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Nhà trường phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình địa phương bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền internet ổn định, tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông của đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và tại địa phương.

THU TÂM