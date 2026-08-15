Giáo dục

Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

SGGPO

Chiều tối 15-8, ngay sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi.

Thí sinh dự thi lại tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Thí sinh dự thi lại tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thí sinh xem đáp án trên của Bộ GD-ĐT tại đây

Kết quả thi dự kiến được công bố lúc 8 giờ ngày 19-8. Phổ điểm và các thông tin liên quan cũng sẽ được công khai để bảo đảm minh bạch.

Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20-8; công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28-8.

Về xét tuyển đại học, toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng đăng ký của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bảo lưu. Sau khi có kết quả thi lại, các thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét tuyển riêng theo kết quả hợp lệ và các nguyện vọng đã đăng ký.

Bộ GD-ĐT cho biết đã làm việc với các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh đăng ký xét tuyển để thống nhất phương án xử lý. Các trường sẽ phối hợp trong phạm vi biên độ tuyển sinh theo quy chế, bảo đảm quyền lợi của thí sinh thi lại, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu và kết quả xét tuyển chung năm 2026.

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LÂM NGUYÊN

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Trường THPT chuyên Tuyên Quang THPT 2026 Đáp án Phúc khảo Môn thi Điểm thi Tốt nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh thi lại gian lận thi cử

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