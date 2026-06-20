TPHCM: 102 gia đình Việt đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia

Ngày 20-6, tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (phường Hòa Hưng), Thành đoàn TPHCM phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Đây là chương trình mở đầu của Đề án gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, giai đoạn 2026-2030.

Chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM năm 2026. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, TPHCM là một trong những thành phố năng động, nghĩa tình, luôn mở rộng vòng tay đón chào sinh viên quốc tế đến học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố.

Đại biểu cùng các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tại chương trình

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia hòa nhập tốt hơn trong cuộc sống, được trải nghiệm sâu sắc hơn những giá trị văn hóa truyền thống, tình cảm của con người Việt Nam, Chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM đã được triển khai như một nhịp cầu kết nối đầy ý nghĩa giữa các gia đình Việt Nam với sinh viên quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình đã khẳng định được ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, với sự tham gia của 289 lượt gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu cho 473 lượt sinh viên Lào, Campuchia.

Năm nay, có 102 gia đình Việt nhận đỡ đầu 177 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

“Việc tiếp tục duy trì và phát triển chương trình là minh chứng sống động cho truyền thống nghĩa tình, tinh thần đoàn kết quốc tế và trách nhiệm của thành phố đối với công tác đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia”, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM nhấn mạnh.

Đại diện các gia đình Việt và sinh viên quốc tế tham gia chương trình

Đồng hành cùng chương trình từ năm 2021 đến nay, bà Tô Phương Anh (ngụ phường Tân Bình) tiếp tục nhận đỡ đầu 3 sinh viên Lào. Bà cho biết, ban đầu giữa gia đình và các sinh viên quốc tế vẫn có khoảng cách nhất định do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và mong muốn thấu hiểu lẫn nhau, khoảng cách dần được thu hẹp, thay vào đó là sự gần gũi, thân thiết như thành viên trong nhà.

“Khi nghe các bạn chia sẻ về quê hương cũng như khó khăn thời gian đầu xa nhà, chúng tôi càng hiểu hơn trách nhiệm của mình, phải làm sao tạo được cảm giác thân thuộc, ấm áp để các bạn cảm nhận luôn có một nơi gọi là gia đình ở Việt Nam”, bà Tô Phương Anh chia sẻ.

Là một trong những sinh viên Campuchia tham gia chương trình năm nay, bạn Ly Heng, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bày tỏ niềm vui và xúc động khi được kết nối với gia đình Việt nhận đỡ đầu. Theo bạn, chương trình giúp sinh viên quốc tế hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại TPHCM, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia.

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CẨM TUYẾT