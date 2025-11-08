Gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia

Tối 8-11, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình họp mặt giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM năm 2025.

Trong thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, tạo sự gắn kết giữa gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia, như: hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, tham quan địa chỉ đỏ; chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ, phát triển kỹ năng cho sinh viên…

Trong đó, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” là chương trình được tổ chức nhiều năm qua, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan, chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia; tạo điều kiện cho các bạn được sống trong vòng tay gia đình, cảm nhận sự gần gũi và tình thương từ những người cha, người mẹ nuôi Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan gửi lời cảm ơn các gia đình và sinh viên đã tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình này. “Đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần cùng thành phố tăng cường công tác đối ngoại nhân dân giữa nhân dân TPHCM với nhân dân Lào, Campuchia. Chúc tình đoàn kết trong sáng thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Campuchia mãi mãi trường tồn”, đồng chí Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh.

Sinh viên Souknilanh Phoutthasak chia sẻ tại chương trình

Tham gia hành trình hữu nghị - tiếp nối truyền thống, Souknilanh Phoutthasak (sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đã cùng đoàn đến dâng hương tại công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm.

“Đứng trước những địa danh lịch sử này, chúng em được hiểu thêm về truyền thống cách mạng kiên cường, về sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại của đất nước Việt Nam. Những câu chuyện đó giúp chúng em càng thêm trân quý hòa bình và tình hữu nghị đoàn kết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp”, Souknilanh Phoutthasak nói.

Đối với những sinh viên Lào và Campuchia như Souknilanh Phoutthasak, thời gian đầu khi đến Việt Nam học tập và sinh sống, đã gặp rất nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống. Song nhờ có chương trình, Souknilanh Phoutthasak và các bạn sinh viên khác như có được gia đình thứ hai của mình tại Việt Nam. "Nơi chúng em cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo bọc, chăm lo của ba mẹ", Souknilanh Phoutthasak chia sẻ.

Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tham gia hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia cùng tham gia hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; văn hóa truyền thống 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong 2 ngày 8 và 9-11, gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia sẽ tham gia nhiều hoạt động như: trò chơi nhóm; họp mặt; tham quan Quảng trường Tam Thắng và Bạch Dinh… Các gia đình, sinh viên tham gia trò chơi nhóm Các gia đình, sinh viên tham gia trò chơi nhóm

