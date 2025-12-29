TPHCM: 83 xã, phường được bổ sung Phó Chủ tịch UBND

Trong đó có 66 phường và 17 xã có tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, phường có diện tích tự nhiên từ 5,5km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, được bổ sung 1 phó Chủ tịch.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng Phó Chủ UBND cấp xã và số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Công chức phường Cát Lái tiếp công dân

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã, theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, phường có diện tích tự nhiên từ 5,5km² trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30km² trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, thống nhất chủ trương Phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được bố trí bình quân 2 cấp phó theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ.

Chi tiết 83 phường, xã được bố trí thêm Phó Chủ tịch UBND, gồm:

Các phường: Long Phước, Phú An, Long Nguyên, Bà Rịa, Chánh Hiệp, Chánh Phú Hòa, Cát Lái, Thuận An, Phú Thuận, Vĩnh Tân, Tân Mỹ, An Khánh, Phước Thắng, Tân Sơn, Tân Uyên, Phú Mỹ, Bình Cơ, Tây Nam, Long Trường, Thủ Dầu Một, Thới Hòa, Hòa Lợi, Tam Thắng, Rạch Dừa, Bến Cát, Lái Thiêu, Tân Tạo, Tân Tạo, Thủ Đức.

Cùng với đó là các phường: Long Bình, Tân Đông Hiệp, Bình Dương, Phú Lợi, Bình Hòa, Bình Trưng, Phước Long, Vũng Tàu, Tân Thuận, Bình Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Đông Hòa, Tam Bình, Linh Xuân, Thuận Giao, An Phú, Tân Hưng, Thới An, An Lạc, Phú Định, Bình Đông, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tăng Nhơn Phú, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Hiệp Bình, Dĩ An, Đông Thạnh, Tân Phước, Sài Gòn, Nhiêu Lộc.

Các xã: Long Điền, Hồ Tràm, Thái Mỹ, Bàu Bàng, Bình Lợi, Tân An Hội, Hiệp Phước, Hưng Long, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân Nhựt, Nhà Bè, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Long Hải, Bà Điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kết luận này. Đồng thời, tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận. UBND TPHCM hướng dẫn UBND cấp xã dừng mô hình Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời, bổ sung số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương theo Nghị quyết số 332/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các UBND cấp xã đang bố trí vượt số lượng cấp phó và tương đương có phương án giảm số lượng số lượng cấp phó đúng theo quy định của pháp luật.

THU HƯỜNG