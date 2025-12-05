Xã hội

Dập tắt đám cháy kho chứa máy cơ khí tại phường Hòa Lợi

SGGPO

Ngày 5-12, vụ cháy tại kho chứa máy móc cơ khí tại phường Hòa Lợi (TPHCM) được dập tắt kịp thời, không xảy ra thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày tại một kho chứa máy móc cơ khí trên đường Ba Lăn Xi, phường Hòa Lợi.

8.jpg
Khói đen bốc lên từ một nhà kho gần cây xăng trên đường Ba Lăn Xi, phường Hòa Lợi

Thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên kèm theo cột khói đen từ một nhà kho. Đám cháy nằm cạnh cửa hàng xăng dầu khiến nhiều người lo lắng. Lúc này, người dân hô hoán trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng nhau tìm cách dập lửa tại chỗ.

6.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, huy động 8 phương tiện cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng chức năng phường Hòa Lợi cũng có mặt để hỗ trợ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

1.jpg
2.jpg
Đám cháy được dập tắt ngay sau đó

Do nhà kho chứa nhiều bao bì, máy móc cơ khí nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

4.jpg
Bên trong nhà kho, một số máy móc bị cháy

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy tiến hành khoanh vùng dập lửa, ngăn cháy lan rộng ra khu vực lân cận.

3.jpg
Hiện trường vụ cháy nhìn từ bên ngoài

Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào lúc 8 giờ 30 phút. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy nhà kho tại phường Hòa Lợi
TÂM TRANG

Cháy xưởng chứa máy móc cơ khí phường Hòa Lợi Cảnh sát PCCC và CNCH

