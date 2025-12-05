Dập tắt đám cháy kho chứa máy cơ khí tại phường Hòa Lợi

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày tại một kho chứa máy móc cơ khí trên đường Ba Lăn Xi, phường Hòa Lợi.
Thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên kèm theo cột khói đen từ một nhà kho. Đám cháy nằm cạnh cửa hàng xăng dầu khiến nhiều người lo lắng. Lúc này, người dân hô hoán trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cùng nhau tìm cách dập lửa tại chỗ.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, huy động 8 phương tiện cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng chức năng phường Hòa Lợi cũng có mặt để hỗ trợ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.
Do nhà kho chứa nhiều bao bì, máy móc cơ khí nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Lực lượng Cảnh sát chữa cháy tiến hành khoanh vùng dập lửa, ngăn cháy lan rộng ra khu vực lân cận.
Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào lúc 8 giờ 30 phút. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.