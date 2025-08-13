TPHCM – Busan tăng tốc hợp tác kinh tế, mở rộng liên kết các ngành chiến lược

Ngày 13-8, Diễn đàn Doanh nghiệp TPHCM – TP Busan do UBND TPHCM và chính quyền TP Busan phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Busan (Hàn Quốc).

Diễn đàn Doanh nghiệp TPHCM - TP Busan thu hút hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham gia kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư hai chiều

Định vị quan hệ đối tác chiến lược mới

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, 30 năm qua, TPHCM và Busan đã xây dựng quan hệ hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, logistics đến công nghệ cao, đô thị thông minh và du lịch biển. Việc hợp tác giữa hai địa phương không chỉ dừng ở các chỉ số kinh tế mà còn là sự đồng hành để thích ứng và dẫn dắt xu thế phát triển mới, như kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối bền vững toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn

TPHCM hiện có diện tích hơn 6.700km², dân số gần 14 triệu người, GRDP hơn 115 tỷ USD, đặt mục tiêu trở thành “siêu đô thị quốc tế” – trung tâm tài chính, thương mại, logistics và công nghệ cao hàng đầu ASEAN. Trên cơ sở tiềm năng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là từ Busan, tham gia đầu tư vào 5 lĩnh vực trọng điểm:

1. Công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn – thu hút đầu tư vào các khâu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm bán dẫn, sản xuất linh kiện điện tử và công nghệ sinh học, nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Logistics và cảng biển – tận dụng lợi thế cảng nước sâu tại Bà Rịa – Vũng Tàu và vị trí trung tâm khu vực để phát triển hệ thống logistics hiện đại, kết nối trực tiếp các tuyến vận tải biển quốc tế.

3. Tài chính và thương mại dịch vụ quốc tế – triển khai Đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp dịch vụ của Busan trong lĩnh vực tài chính xanh, bảo hiểm và fintech.

4. Giáo dục, y tế và du lịch chất lượng cao – hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển cơ sở y tế hiện đại, sản phẩm du lịch biển và du lịch MICE đạt chuẩn quốc tế.

5. Phát triển đô thị thông minh và kinh tế xanh – học hỏi kinh nghiệm từ Busan và Hàn Quốc trong quy hoạch, quản lý đô thị thông minh, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo TPHCM và TP Busan chụp hình kỷ niệm tại diễn đàn

Phó Thị trưởng TP Busan Lee Jun-seung bày tỏ sự trân trọng đối với đoàn đại biểu TPHCM, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 1995 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị, văn hóa và cảng biển. Ông cho rằng, với nhiều điểm tương đồng về địa lý và cơ cấu đô thị, Busan – thành phố cảng hàng đầu Hàn Quốc và TPHCM – trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam có tiềm năng hợp tác rất lớn.

Từ năm 2008, Busan đã mở Văn phòng thương mại tại TPHCM, thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp, triển khai các chương trình đào tạo, tình nguyện, giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân hai thành phố. Trên nền tảng đó, ông kỳ vọng Diễn đàn Doanh nghiệp lần này sẽ tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể, bền vững.

Tập trung ngành chiến lược để hợp tác tạo giá trị mới

Tại diễn đàn, đại diện TPHCM giới thiệu 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược mà thành phố ưu tiên gồm: công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn; logistics và cảng biển với lợi thế cảng nước sâu Bà Rịa – Vũng Tàu; tài chính và thương mại dịch vụ quốc tế; giáo dục, y tế, du lịch chất lượng cao; phát triển đô thị thông minh và kinh tế xanh. Lãnh đạo TPHCM bày tỏ kỳ vọng Busan sẽ trở thành đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này.

Phần thảo luận của diễn đàn tập trung vào các giải pháp hợp tác cụ thể như: chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng AI trong y tế, xây dựng đô thị thông minh và mở rộng hợp tác du lịch hai chiều. Lãnh đạo các sở, ngành TPHCM và đại diện TP Busan đã trao đổi trực tiếp về tiềm năng, chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển, giúp doanh nghiệp hai bên nhận diện rõ cơ hội đầu tư thực tế.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp TPHCM. Trong đó, Tổng Công ty Becamex và Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) hợp tác phát triển đô thị thông minh; Becamex và LS Electric triển khai nhà máy thông minh tại Việt Nam. Công ty NTD AI Healthcare Việt Nam và NTL Healthcare Hàn Quốc ký kết hợp tác tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI; Công ty Epsi Việt Nam và Bệnh viện Myongji Hàn Quốc hợp tác xây dựng cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng hàng đầu châu Á tại Hồ Tràm... Các thỏa thuận này mở ra kênh kết nối mới về công nghệ, nguồn lực và thị trường giữa hai bên.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tinh gọn và minh bạch thủ tục hành chính; duy trì chính sách ưu đãi ổn định cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Hàn Quốc. Thành phố cũng tập trung nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối R&D và thúc đẩy thương mại dịch vụ giá trị cao.

“Diễn đàn sẽ là nơi khởi nguồn nhiều ý tưởng hợp tác mới, hình thành các mối quan hệ đối tác chiến lược và ươm mầm những dự án mang tính biểu tượng. Thành công của sự kiện sẽ được đo bằng niềm tin và cam kết hợp tác lâu dài”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

TPHCM – TP Busan: Mở rộng hợp tác kinh tế, khai thác thế mạnh song phương Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và TP Busan, đồng thời ra mắt Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP Busan, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố là rất lớn. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tại TPHCM, với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn FDI đăng ký trên 5,5 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có doanh nghiệp Busan, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố. Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm lực và điều kiện mới, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân. TPHCM đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, TP Busan – đô thị cảng hàng đầu Hàn Quốc và Đông Bắc Á – không chỉ nổi tiếng về logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục, văn hóa; đặc biệt phát triển mạnh đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện môi trường. “TPHCM luôn trân trọng và đánh giá cao Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc với gần 1.000 thành viên, 169 văn phòng đại diện hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác hôm nay là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ giữa hai thành phố, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác địa phương trong tổng thể quan hệ thực chất giữa hai quốc gia”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

ÁI VÂN