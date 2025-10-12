Mạnh dạn giao doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn

Chiều 12-10, tại Hà Nội, sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên làm việc buổi chiều.

Thủ tướng phát biểu thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 12-10 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong phiên làm việc chiều, Đại hội đã tổ chức 15 tổ thảo luận về dự thảo các Văn kiện Đại hội và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tổ thảo luận số 1 gồm 33 đại biểu từ 3 đoàn: Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Tổ trưởng tổ thảo luận là Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Phát biểu tại tổ, theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng đã nỗ lực, quyết tâm, giải quyết được nhiều việc tồn đọng qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện tinh thần không né tránh, không ngại khó, góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu

Một số kết quả nổi bật như: quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 2021-2025 (bao gồm cả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020.

Đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,2% năm 2020 lên 95,2% năm 2025 (mục tiêu đề ra là trên 95%). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,1% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334.000 căn. Cả nước đang triển khai xây dựng 633.000 căn nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn trong năm 2025...

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ

Phát biểu thảo luận tại tổ số 1 và gợi mở một số nội dung để các đại biểu góp ý vào các dự thảo văn kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ".

Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đột phá phát triển, nhất là về cơ chế bảo đảm nguồn lực, huy động nguồn lực. Thủ tướng nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cách huy động nguồn lực trong dân rất khoa học và hiệu quả trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi mới lập nước.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Điểm lại những con số rất ấn tượng của nhiệm kỳ này như: tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng, tương đương 33,2% GDP; tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020…

Thủ tướng cho biết thêm, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn. Theo Thủ tướng, điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả như: tháo gỡ vướng mắc thể chế; phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do… Muốn vậy, cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Một biện pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế… Thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn, với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

