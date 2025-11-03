TPHCM chủ động ứng phó bão Kalmaegi gần Biển đông

Ngày 3-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi) gần Biển Đông.

Dự báo vị trí và đường đi của bão Kalmaegi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo đó, Sở NN-MT đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến bão Kalmaegi qua bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, website Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và website của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố. Chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến địa bàn thành phố, nhất là giông lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp đợt triều cường đầu tháng 11-2025. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, trực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Đối với các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở NN-MT đề nghị các đơn vị này phải theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão Kalmaegi, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến của bão.

Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình Thủy lợi Thành phố cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ ảnh hưởng của bão Kalmaegi kết hợp triều cường, xả lũ hồ Dầu Tiếng gây tổ hợp bất lợi.

Ngoài ra, Sở NN-MT đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi gây ra.

Sở Du lịch thông báo cho các đơn vị có tàu chở khách du lịch không hoạt động trên sông, biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to, gió lớn và kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu trước khi xuất bến.

Sở NN-MT lưu ý, trong khoảng ngày 5 và 6-11 khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0 - 10,0m. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

THANH HIỀN