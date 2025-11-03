Gia Lai: Khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi) đang hướng vào đất liền miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện chỉ đạo khẩn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Theo dự báo, bão Kalmaegi có thể đạt sức gió cấp 13, giật trên cấp 16-17 khi đi vào khu vực giữa Biển Đông và có khả năng gây mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày. UBND tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị chủ động kích hoạt phương án phòng, chống bão, mưa lũ từ sớm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Lực lượng quân đội Gia Lai sẵn sàng nhân lực, phương tiện ra quân ứng phó với mưa bão

Đối với khu vực biển, giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp với các bên theo dõi sát diễn biến bão, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn di chuyển tránh vùng nguy hiểm và vào nơi neo đậu an toàn trước ngày 4-11. Cảng vụ Quy Nhơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tàu hàng, tàu vận tải trong vùng nước cảng.

Trên đất liền, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông suối và vùng sạt lở nguy hiểm, đặc biệt là núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam) và núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc), hoàn thành trước ngày 4-11. Các lực lượng chức năng tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông an toàn, chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy, gia cố công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chờ lệnh để tham gia phòng chống bão lũ, sạt lở

UBND tỉnh cũng kêu gọi người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu, lúa, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chủ động bảo vệ tài sản, chằng chống lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão.

Cùng với đó, các sở, ngành chức năng được giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn; đảm bảo dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, phương tiện liên lạc; sẵn sàng cơ động cứu trợ khi có tình huống xảy ra...

Hơn 1.000 người, 6 xe thiết giáp… sẵn sàng chờ lệnh Nhằm chủ động ứng phó với bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức khảo sát, rà soát và cập nhật 25 khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt xung yếu, đồng thời thành lập 6 ban chỉ huy tiền phương sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai. Gia Lai huy động 6 xe thiết giáp sẵn sàng ứng phó với bão lũ Đơn vị đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 48 ô tô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng và nhiều phương tiện chuyên dụng, chủ động cơ động khi mưa bão, ngập lụt xảy ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đang hiệp đồng với 19 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Bộ Công an và 11 đơn vị Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn, bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu hộ - cứu nạn, ứng phó bão lũ. Trên biển, theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện có 1.300 tàu cá (hơn 10.400 lao động) đang trực tiếp hoạt động trên biển. Lực lượng biên phòng đang chủ động phối hợp các địa phương, liên hệ với chủ tàu, ngư dân để hướng dẫn di chuyển sớm khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn.

NGỌC OAI