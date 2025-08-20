TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm

Ảnh: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM Ảnh: THX

Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh.

UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ phải cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Trong quá trình thực hiện đấu giá kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm; xác định giá khởi điểm để đấu giá; ký Hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá; hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II (sau khi đã nhận đủ tiền thu được từ bán tài sản và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí đấu giá); hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TPHCM ban hành Quyết định bán tài sản công; tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức, thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trước đó, UBND TPHCM chấp thuận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại các công văn về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đấu giá 3.790 căn hộ tại Lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu 38,4 ha trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh với mục tiêu sử dụng, công năng là nhà ở thương mại đã được Bộ Xây dựng có ý kiến.

3.790 căn hộ trên đã trải qua ít nhất 3 phiên đấu giá thất bại. Theo các doanh nghiệp, lý do chủ yếu là việc đấu giá được tiến hành theo lô với số tiền quá lớn, khó thu hút nhà đầu tư tham gia.

THANH HIỀN