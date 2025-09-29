TPHCM có 5 loại lệ phí thu 0 đồng khi làm thủ tục hành chính trực tuyến

Ngày 29-9, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu HĐND đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của TPHCM.

Theo đó, mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 0 đồng đối với 5 loại lệ phí theo thẩm quyền của HĐND, gồm:

+ Lệ phí hộ tịch;

+ Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

+ Lệ phí đăng ký kinh doanh.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình. Ảnh VIỆT DŨNG

Các trường hợp được áp dụng gồm:

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn (trừ những đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định của pháp luật);

- Các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí.

Nghị quyết không quy định về thời điểm hết hiệu lực.

Nội dung này được áp dụng theo Nghị quyết 08/2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (trước đây). Với việc áp dụng nghị quyết này, HĐND TPHCM cũng bãi bỏ toàn bộ và một phần các nghị quyết với cùng nội dung của TPHCM (trước đây) và tỉnh Bình Dương (trước đây). Việc này nhằm tạo sự thống nhất, đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền và phạm vi trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định trong công tác theo dõi và triển khai thực hiện; phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc trong sử dụng và quản lý phí, lệ phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG