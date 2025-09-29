TPHCM đề xuất tạm giao hơn 1.900 chỉ tiêu hợp đồng trong lĩnh vực giáo dục

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X, diễn ra ngày 29-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đã trình bày tờ trình về việc tạm giao số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2025-2026 theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trình HĐND TPHCM các tờ trình. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt tạm giao 1.928 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong ngành giáo dục. Đây là lực lượng hợp đồng phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 – do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Hiện nay, toàn Thành phố có 86/168 xã, phường và đặc khu có đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4; trong đó có 74 địa phương đã có văn bản đề xuất nhu cầu hợp đồng, chủ yếu thuộc khu vực 2 (36 xã, phường) và khu vực 3 (30 xã, phường).

Ứng viên tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025 do Sở GD-ĐT TPHCM (trước khi hợp nhất) tổ chức. Ảnh: MINH THƯ

UBND TPHCM cho biết, việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đồng thời tạo sự linh hoạt, chủ động cho các đơn vị trong công tác tuyển dụng. UBND TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT và các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu.

Theo đó, các trường sẽ được giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng giáo viên hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, phù hợp với đặc thù bộ môn, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu chuyên môn riêng của từng đơn vị.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng định hướng đa dạng hóa hình thức tuyển dụng, kết hợp giữa thi tuyển hoặc xét tuyển với phỏng vấn, thực hành nhằm đánh giá toàn diện năng lực sư phạm, kỹ năng đứng lớp và khả năng xử lý tình huống thực tế của từng ứng viên. Đồng thời, thành lập các hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành, giáo viên có kinh nghiệm để trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Đặc biệt, UBND TPHCM cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút giáo viên giỏi, đặc biệt là những người có chuyên môn cao về các trường ở vùng khó khăn.

Theo UBND TPHCM, định mức biên chế của các đơn vị sự nghiệp nhóm 4 ngành GD-ĐT (chuyên ngành và chuyên môn dùng chung) cần phải có là 31.311 chỉ tiêu. Tuy nhiên, căn cứ theo quyết định của UBND TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), số biên chế được giao của các đơn vị sự nghiệp nhóm 4 là 27.520 chỉ tiêu. Như vậy, hiện nay số biên chế các đơn vị sự nghiệp nhóm 4 ngành giáo dục đang thiếu 3.791 chỉ tiêu so với định mức. Căn cứ Nghị định 111, HĐND TPHCM có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm giao số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch tương đương 2.653,7 chỉ tiêu.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG