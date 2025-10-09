TPHCM có 6 xã và đặc khu Côn Đảo được đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu

Việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với các xã, phường và đặc khu Côn Đảo thuộc TPHCM là chủ trương mang tính tích cực, góp phần bảo đảm công bằng và phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

Ngày 9-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ, cho biết, liên quan đến mức lương tối thiểu dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2026, Liên đoàn Lao động TPHCM có đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với các xã: Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo. Kiến nghị trên của LĐLĐ Thành phố đã được UBND TPHCM các xã phường, đặc khu nêu trên thống nhất trình UBND TPHCM xem xét.

Việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với các xã, phường và đặc khu Côn Đảo thuộc TPHCM nêu trên là chủ trương mang tính tích cực, góp phần bảo đảm công bằng và phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

“Sự điều chỉnh này giúp phản ánh sát thực hơn mức sống, chi phí sinh hoạt và điều kiện lao động của người dân, đặc biệt là tại các khu vực hải đảo xa đất liền như đặc khu Côn Đảo - nơi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí sinh hoạt thường cao hơn so với đất liền”, ông Nguyễn Bảo Cường giải thích.

ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại họp báo

Ngoài ra, việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu không chỉ giúp nâng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động mà còn khuyến khích doanh nghiệp thu hút, giữ chân lao động có tay nghề, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Để việc triển khai thực hiện quy định về tiền lương tối thiểu đạt hiệu quả cao và bám sát thực tiễn cuộc sống, Sở Nội vụ và các đơn vị thống nhất đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026. Trong đó, điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã: Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo thuộc địa bàn TPHCM.

THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT