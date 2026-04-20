Cần một đạo luật tạo nền tảng cho kinh tế tư nhân

Chiều 20-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Tại phiên thảo luận, ĐB Phạm Trọng Nhân (TPHCM) nêu quan điểm cần có một đạo luật tạo nền tảng cho kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 20-4.

Theo ĐB Phạm Trọng Nhân, GDP năm 2025 đạt 8,02%. Kết quả này không chỉ đến từ khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà còn có đóng góp bền bỉ của kinh tế tư nhân, với tỷ trọng khoảng 51% mỗi năm. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 82% lực lượng lao động và chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng đó, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Dù đóng góp hơn một nửa GDP, khu vực này chỉ chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu, phần còn lại thuộc về doanh nghiệp FDI. Theo ĐB, chênh lệch này cho thấy kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa, gia công hoặc các phân khúc giá trị thấp; trong khi ở các lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao và hạ tầng vẫn thiếu vắng vai trò dẫn dắt của khu vực này.

Từ thực tế đó, ĐB đặt vấn đề: phải chăng một khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế vẫn đang vận hành trong một khuôn khổ thể chế chưa tương xứng?

Theo ĐB Phạm Trọng Nhân, báo cáo PCI cho thấy trong 5 năm qua, tiếp cận tín dụng luôn là một trong những khó khăn lớn nhất của khu vực kinh tế tư nhân. Hiện chỉ khoảng 30% doanh nghiệp tiếp cận được vốn tín dụng chính thức. Dù đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách, nhưng cách tiếp cận vẫn thiên về hỗ trợ. Trong khi đó, điều doanh nghiệp cần không chỉ là hỗ trợ, mà là một khung pháp lý vững chắc, ổn định, bình đẳng và có thể thực thi, để yên tâm đầu tư dài hạn, nhất là trong các lĩnh vực nền kinh tế đang cần như hạ tầng, năng lượng và công nghệ cao.

ĐB cho rằng, chúng ta đã có hệ thống thể chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng các luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh từng lĩnh vực cụ thể, thiếu những nguyên tắc xuyên suốt để làm nền tảng bảo vệ quyền, bảo đảm niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Từ việc xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng” đến “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” là bước tiến lớn về quan điểm và tư duy. Tuy nhiên, từ trước đến nay, trên bàn nghị sự của Quốc hội chưa có một báo cáo thường niên chuyên đề về tình hình thực thi các quyền của kinh tế tư nhân.

Từ đó, ĐB Phạm Trọng Nhân cho rằng, với yêu cầu hoàn thành việc thể chế hóa ngay trong năm 2026, Quốc hội cần đưa vào chương trình lập pháp một dự luật khung có tính nền tảng: luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân. Theo ĐB, đây không phải là đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh cụ thể, cũng không nhằm tạo thêm cơ chế ưu đãi riêng lẻ, mà để xác lập các nguyên tắc nền tảng, bảo vệ quyền, bảo đảm tính ổn định và khả năng dự báo của môi trường pháp lý, làm cơ sở để các luật chuyên ngành tham chiếu và thực thi thống nhất.

ĐB Phạm Trọng Nhân nhấn mạnh, đất nước đang ở thời điểm đặc biệt của tiến trình phát triển, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chuẩn bị được thông qua và dự án Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM đang được xây dựng, Quốc hội cần có một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân để chuyển từ lời hứa sang thiết kế, từ chủ trương sang bảo đảm pháp lý, giúp khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất có đủ năng lực thực chất để kiến tạo phát triển.

Từ đó, ĐB Phạm Trọng Nhân kiến nghị khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội dự án luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân ngay tại kỳ họp cuối năm nay. Theo ĐB, Quốc hội không chỉ xác nhận vai trò của kinh tế tư nhân bằng nghị quyết, mà phải là nơi cam kết và bảo đảm quyền phát triển của khu vực này bằng pháp luật, vì vận mệnh lâu dài của đất nước.

PHAN THẢO