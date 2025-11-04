TPHCM đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị của Ban Bí thư

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW (Chỉ thị 52) của Ban Bí thư về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bình Tân

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố phải đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Kịp thời thông tin tuyên truyền về các kết quả quan trọng của công tác BHYT thời gian qua, những khó khăn, thách thức và mục tiêu của công tác BHYT thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT; đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số; đến năm 2030, đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 52. Trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp của chỉ thị theo hướng rõ người, rõ việc và có lộ trình triển khai cụ thể, sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị; hoàn thiện cơ chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi BHYT.

Đồng thời, tiếp tục tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT, cụ thể hóa chính sách BHYT toàn dân trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp về chuyên môn, đổi mới các chương trình, kế hoạch về y tế và BHYT nhằm đa dạng, mở rộng các nguồn thu, bảo đảm bền vững và phát triển Quỹ BHYT; có cơ chế kiểm soát hiệu quả phòng chống lãng phí, lạm thu, tăng chỉ định dịch vụ y tế không hợp lý để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Chỉ thị đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm tăng cường lãnh đạo, hoàn thiện chính sách pháp luật, đa dạng hóa gói BHYT, mở rộng phạm vi chi trả, đổi mới truyền thông, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuyển đổi số…

THÀNH AN