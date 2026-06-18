TPHCM đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TPHCM triển khai 165 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng nhu cầu vốn hơn 33.685 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư công và phát triển đô thị.

Chiều 18-6, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đối với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, các cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường cho 2.154/2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt 99,72%.

Tại dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đến nay đã có 1.865 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Trong khi đó, dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã hoàn thành bàn giao 255,29ha mặt bằng.

Đối với dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc đường Vành đai 4 TPHCM, thành phố đã chi trả hơn 5.084 tỷ đồng cho các trường hợp bị ảnh hưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án liên kết vùng trọng điểm.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, thành phố triển khai 165 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng nhu cầu vốn khoảng 33.685,97 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 8.614,33 tỷ đồng, tương đương 25,57% kế hoạch vốn được giao.

Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng chiến lược, đồng thời hình thành quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới.

Song song đó, TPHCM tiếp tục triển khai đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các nhà ga metro, các tuyến vành đai, cao tốc theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); đồng thời nghiên cứu các cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị bền vững.

QUỐC HÙNG