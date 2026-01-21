TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

TPHCM đề nghị các sở, ngành và các chủ đầu tư chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM và cả nước.

Công nhân, kỹ sư đang thi công gói thầu XL5, dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 21-1, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 238/VP-DA ngày 7-1-2026 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2-1-2026, Sở Xây dựng đã rà soát và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và các chủ đầu tư chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và cả nước.

Sở Xây dựng cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, nhất là công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và các hồ sơ chuyên môn khác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai các dự án.

TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quán triệt tinh thần “thần tốc, táo bạo hơn nữa” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị được kêu gọi phát huy tinh thần vượt khó, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; tranh thủ từng giờ, từng ngày, làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác, sử dụng.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND TPHCM kịp thời xem xét, chỉ đạo, bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

QUỐC HÙNG