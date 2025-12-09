TPHCM đề xuất giao thẩm quyền đầu tư 3 cây cầu kết nối tỉnh Đồng Nai

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM có tờ trình gửi HĐND TPHCM về Dự thảo nghị quyết thống nhất cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án PPP đi qua TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo tờ trình, TPHCM kiến nghị thống nhất thẩm quyền thực hiện 3 dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2, được xem là những công trình then chốt tăng cường liên kết vùng.

Hiện kết nối giao thông giữa TPHCM và Đồng Nai dựa vào đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tuy nhiên tình trạng quá tải trên các tuyến quốc lộ diễn ra thường xuyên do mật độ phương tiện lớn. Mặc dù các dự án vành đai, cao tốc đã được thúc đẩy trong thời gian qua, nhu cầu kết nối vẫn vượt xa năng lực đáp ứng, nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc đẩy nhanh đầu tư các dự án này nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của vùng Đông Nam bộ, nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm kết nối thông suốt giữa TPHCM với Đồng Nai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Song song các dự án đầu tư công đang nghiên cứu, TPHCM và Đồng Nai thống nhất chủ trương kêu gọi doanh nghiệp tham gia theo phương thức PPP đối với ba cây cầu nói trên.

Dự án cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Dự án được tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư theo phương thức PPP; TPHCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập mở rộng đường Nguyễn Thị Định, từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án cầu Long Hưng rộng 6 làn xe, dài gần 12km (gồm cầu dài 2,34 km), tổng mức đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng cầu, giải phóng mặt bằng toàn tuyến trên địa bàn tỉnh theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng. Còn TPHCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng (bao gồm giải phóng mặt bằng) với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 gồm 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Dự án dài 6,3 km, trong đó có 4,6 km qua TPHCM. Cây cầu có vai trò kết nối khu Nam TPHCM và giảm tải cho cầu Phú Mỹ.

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, quyết định hình thức đầu tư dự án đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH