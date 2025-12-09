TPHCM tạo nguồn cải cách tiền lương hơn 5.900 tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên

Theo báo cáo, năm 2025, thành phố ước thu ngân sách được khoảng 748.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND TPHCM giao.

Đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2025 là hơn 258.000 tỷ đồng, đạt 132,1% so với dự toán Trung ương giao, ước đạt 89,5% so với dự toán HĐND TPHCM giao và hơn 147% so với cùng kỳ.

Trong năm, thành phố cũng tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước tăng thêm so với dự toán giao đầu năm 2024 là 108,8 tỷ đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước 7 tháng cuối năm 2025 là 108,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025, thành phố tạo nguồn cải cách tiền lương từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên với số tiền hơn 5.930 tỷ đồng, trong đó giữ lại tại cấp ngân sách thành phố là gần 5.870 tỷ đồng, cấp xã là hơn 62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, TPHCM đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn triển khai là gần 151.432 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, đạt 127% mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến hết ngày 18-11, thành phố giải ngân được hơn 69.000 tỷ đồng.

Đối với các nhà, đất sau khi đã bố trí trụ sở làm việc (cho các cơ quan, đơn vị), các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án sử dụng cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và mục đích công cộng tại địa phương.

Năm 2025, toàn thành phố đã triển khai 16 đoàn thanh tra về thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) hoặc có nội dung liên quan đến THTK, CLP. Qua đó, 15 đoàn đã ban hành kết luận; phát hiện 1 đơn vị có vi phạm về THTK, CLP, thu hồi về ngân sách gần 7,9 tỷ đồng (tỷ lệ hơn 78%), chuyển cơ quan điều tra 1 trường hợp.

