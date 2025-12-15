Liên tiếp 2 học sinh ở TPHCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Trong một tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận 2 học sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì đuối nước. Đáng chú ý, trẻ đuối nước tại hồ bơi khi có giáo viên và nhân viên cứu hộ túc trực.

Ngày 15-12, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa ghi nhận 2 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước ở hồ bơi.

Bệnh nhi 7 tuổi (phường Bình Tân, TPHCM) được chuyển đến từ Bệnh viện Củ Chi trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 13-12, trẻ đi dã ngoại cùng nhà trường với sự giám sát của giáo viên. Buổi trưa, trẻ tắm trong hồ bơi ở khu vui chơi, mực nước khoảng 40-50cm.

Một lúc sau, bạn phát hiện trẻ úp mặt xuống nước nên gọi cô giáo và nhân viên cứu hộ đưa trẻ lên bờ. Nhân viên sơ cứu tại chỗ, ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút rồi chuyển đến Bệnh viện Củ Chi trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, đồng tử giãn.

Ê-kíp nỗ lực hồi sức suốt 30 phút, bệnh nhi mới có nhịp tim trở lại. Trẻ lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều tối đa.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng trẻ tử vong vào rạng sáng nay (15-12). Các xét nghiệm cho thấy não, gan, thận của trẻ bị tổn thương nặng do thiếu oxy kéo dài.

Trước đó, ngày 25-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cũng tiếp nhận một học sinh nam (12 tuổi, ngụ TPHCM) đuối nước khi học bơi ở hồ bơi.

Tại hiện trường, trẻ được thầy giáo hồi sức, ép tim thổi ngạt. Ở Bệnh viện Hóc Môn, trẻ ngưng tim ngưng thở ngoại viện và được hồi sức suốt 1 giờ đồng hồ.

Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, trẻ hôn mê sâu, đồng tử giãn, phải lọc máu. Sau 2 tuần, trẻ tử vong do tình trạng quá nặng.

Theo BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, điểm chung của 2 trường hợp là trẻ đều gặp nạn ở hồ bơi trong khi có người lớn và nhân viên cứu hộ giám sát.

BS Phương nhấn mạnh vai trò của nhân viên hồ bơi trong việc hồi sức tim phổi, nguyên tắc vàng là cấp cứu trong 4 phút đầu tiên khi trẻ ngưng tim, ngưng thở. Nếu não thiếu oxy 10 phút, gần như trẻ không có khả năng hồi phục.

BS Phương đặc biệt lưu ý, người sơ cứu cần ưu tiên ép tim, hà hơi thổi ngạt ngay lập tức, tuyệt đối không xốc nước gây mất thời gian vàng cấp cứu.

GIAO LINH