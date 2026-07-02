TPHCM - đô thị không ngừng chuyển mình

Nửa thế kỷ sau ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), thành phố ngày nay trong mắt bạn bè quốc tế là một đô thị năng động, cởi mở và không ngừng chuyển mình. Từ nền tảng kinh tế, nguồn nhân lực, tinh thần đổi mới sáng tạo đến quan hệ hợp tác ngày càng rộng mở, TPHCM đang khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của Việt Nam và là đối tác tin cậy trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của TPHCM, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng và Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace đều đánh giá thành phố đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM Pang Te Cheng (hàng đầu, bên phải) trong lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ chuyên nghiệp (PS Centre) của Singapore tại TPHCM tháng 9-2025. Ảnh: ISCA

Theo ông Pang Te Cheng, năm 1975, khi còn mang tên Sài Gòn - Gia Định, thành phố bước ra khỏi hơn hai thập kỷ chiến tranh trong bối cảnh hạ tầng xuống cấp, nền kinh tế bị chia cắt và đối mặt với nhiều khó khăn trong tái thiết. Bước ngoặt đến cùng công cuộc Đổi mới năm 1986, khi TPHCM trở thành nơi thử nghiệm, tiên phong và là một trong những động lực chính của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Từ đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển, mạng lưới thương mại được mở rộng, đưa TPHCM từng bước trở thành trung tâm thương mại và sản xuất quan trọng của Việt Nam. Không chỉ nhìn vào quy mô tăng trưởng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM cho rằng điểm nổi bật của thành phố còn nằm ở bản chất phát triển. Thành phố có dân số trẻ, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, chiếm hơn một nửa số doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, tập trung khoảng 60% các quỹ đầu tư mạo hiểm và là nơi ra đời của các kỳ lân công nghệ như VNG, MoMo và Sky Mavis.

Bà Kate Wallace cũng đánh giá TPHCM đang được hưởng nhiều chính sách đặc thù do Chính phủ Việt Nam ban hành, tập trung vào cải cách thể chế, mở rộng hạ tầng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo số. Những khuôn khổ chính sách này giúp thành phố đẩy nhanh chương trình phát triển, đồng thời tạo dựng môi trường kinh doanh và đầu tư ngày càng cởi mở, thuận lợi và linh hoạt hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Dưới góc nhìn cá nhân, ông Pang Te Cheng cho rằng TPHCM vẫn đối mặt với những thách thức về hạ tầng, ùn tắc giao thông, nhà ở và nguồn nhân lực có kỹ năng. Tuy nhiên, chính những thách thức này cũng mở ra cơ hội cho đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, cùng các chính sách thu hút nhân tài, đang tạo thêm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Đối tác quốc tế tin cậy

Cùng nhìn nhận về sức hấp dẫn của TPHCM, Tổng Lãnh sự Australia Kate Wallace cho rằng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự phát triển và danh tiếng của thành phố. TPHCM sở hữu lực lượng lao động dồi dào, cởi mở, trẻ trung và am hiểu công nghệ đến từ khắp mọi miền đất nước. Đây là một trong những yếu tố giúp TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu của các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Tổng Lãnh sự Australia Kate Wallace phát biểu khai mạc Diễn đàn về đổi mới sáng tạo và vốn tư nhân VIPC Summit vào tháng 5-2026

Từ nền tảng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực, TPHCM tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Tổng Lãnh sự Singapore Pang Te Cheng cho biết Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 100 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương đạt 31,8 tỷ USD năm 2025. Hai bên đang mở rộng hợp tác thông qua mô hình VSIP 2.0, tăng cường liên kết về chuỗi cung ứng, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch, tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Với Australia, Tổng Lãnh sự Kate Wallace khẳng định TPHCM tiếp tục là đối tác ưu tiên nhờ sức mạnh kinh tế, vị trí kết nối chiến lược và nguồn nhân lực ngày càng chất lượng. Bà bày tỏ lạc quan trước sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại TPHCM cùng nền kinh tế số tăng trưởng nhanh. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với hàng hóa, dịch vụ và giáo dục chất lượng cao, những lĩnh vực Australia có nhiều thế mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động trẻ và có tay nghề của TPHCM mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo nghề, giáo dục đại học và nghiên cứu. Theo bà Kate Wallace, sự năng động, chiến lược đối ngoại chủ động, quá trình đô thị hóa nhanh, chính sách cải cách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã giúp TPHCM xây dựng hình ảnh một đối tác quốc tế tin cậy nhờ chiến lược quan hệ quốc tế chủ động cùng quan hệ hợp tác kinh doanh bền chặt.

Tổng Lãnh sự Australia cũng nhấn mạnh TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với gần 90 địa phương trên thế giới, trong đó có 5 bang của Australia. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố đối với hội nhập và hợp tác quốc tế. Bà Kate Wallace muốn truyền tải thông điệp về hình ảnh TPHCM là cửa ngõ thuận lợi để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường Việt Nam nhờ vị trí chiến lược, nền kinh tế năng động và lực lượng lao động có trình độ.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam): Một trong những trung tâm thương mại năng động nhất châu Á Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) Trong 50 năm qua, TPHCM đã chuyển mình thành một trong những trung tâm thương mại năng động nhất châu Á, đồng thời là động lực kinh tế quan trọng của Việt Nam. Sự phát triển vượt bậc của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam là một phần quan trọng trong thành công đó. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, thương mại song phương đã đạt hơn 209 tỷ USD hàng hóa vào năm 2025, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. TPHCM đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển mình này. Nhiều công ty hàng đầu của Hoa Kỳ đã đầu tư vào TPHCM và khu vực lân cận, không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn đưa vào các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, tài chính, logistics, hàng tiêu dùng và dịch vụ chuyên nghiệp. Những công ty này đã tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, củng cố chuỗi cung ứng địa phương, chuyển giao kiến thức và công nghệ, đồng thời góp phần định vị Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy của đầu tư toàn cầu. Ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH), Giám đốc Chi nhánh Mitsubishi Việt Nam tại TPHCM: Thành phố có tốc độ phát triển nhanh Ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH), Giám đốc Chi nhánh Mitsubishi Việt Nam tại TPHCM Đây là lần thứ hai tôi được cử đến làm việc tại Việt Nam. Sau gần 10 năm gắn bó với đất nước này, tôi cảm nhận rõ TPHCM hiện đang có sức tăng trưởng mạnh mẽ và tốc độ phát triển nhanh hơn bao giờ hết. TPHCM vốn là một thành phố hấp dẫn đối với người nước ngoài, trong đó có người Nhật, nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi, chất lượng cuộc sống tốt, hệ thống nhà hàng, trung tâm thương mại phong phú và tình hình an ninh ổn định. Nay, khi hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, năng lực cạnh tranh của thành phố sẽ ngày càng được nâng cao, qua đó gia tăng sức hấp dẫn với tư cách là một “siêu đô thị tiêu biểu của Đông Nam Á”. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã đi đầu trong các lĩnh vực như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tái sử dụng tài nguyên. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm này để đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh (GX), phát triển đô thị thông minh và xây dựng đô thị bền vững mà TPHCM đang hướng tới. Ông Gilles Guillot, Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam: Hợp tác văn hóa giữa Pháp và TPHCM diễn ra sôi động Ông Gilles Guillot, Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam Trong đời sống hàng ngày, TPHCM toát lên nguồn năng lượng mạnh mẽ, sôi động và đầy cảm hứng. Sức sống ấy đến từ thế hệ trẻ thích tìm hiểu, sáng tạo, luôn hướng ra thế giới, sẵn sàng bắt tay vào những dự án táo bạo. Nhịp sống hối hả đôi khi tạo áp lực, nhưng chính cấu trúc đô thị lại mang đến sự cân bằng thú vị. Giữa lòng thành phố náo nhiệt vẫn dễ tìm thấy những quán cà phê dễ chịu, được chăm chút kỹ lưỡng - nơi trú ẩn lý tưởng để tạm tách khỏi ồn ào, tập trung làm việc, sáng tạo hoặc nghỉ ngơi lấy lại năng lượng. Chính sự tương phản giữa nhịp sống sôi động và khả năng đón tiếp hiếu khách đã tạo nên sức hấp dẫn, bản sắc riêng của đô thị này. Từ nguồn năng lượng nội tại đó, hợp tác văn hóa giữa Pháp và TPHCM cũng diễn ra sôi động. Chỉ vài tháng qua, hai bên đã tổ chức nhiều sự kiện đáng chú ý: Lễ hội truyện tranh Pháp - Việt thu hút hơn 1.500 khách trong một ngày; Ngày hội Pháp ngữ với hơn 4.000 người tham gia; các chương trình hòa nhạc, múa đương đại tại Nhà hát Thành phố, Lễ hội Âm nhạc 2026 tại 15 địa điểm trong thành phố cùng triển lãm “Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ” tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, kết quả hợp tác với Bảo tàng Confluences (Lyon, Pháp) trong dự án "Sống cùng dòng sông". Thời gian tới, tôi mong tiếp tục phát triển những dự án chất lượng như vậy, có khả năng chạm đến cảm xúc và mang lại nhiều bất ngờ cho công chúng địa phương.

THỤY VŨ - XUÂN HẠNH