Cả nước vào ngày hội non sông

Từ thành phố lớn đến các vùng biên giới, hải đảo, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được hoàn tất từ chiều 14-3, bảo đảm mọi cử tri có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

TP Hà Nội sẵn sàng vào ngày hội non sông

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Chiều 14-3, dọc các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ hay quanh hồ Hoàn Kiếm cho tới các thôn, xóm ở ngoại thành rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều áp phích, băng rôn cổ động ngày bầu cử. Bà Nguyễn Thị Phương (68 tuổi, ở phường Ngọc Hà) đang cẩn thận ghi chép lại thông tin những người ứng cử vào cuốn sổ tay, chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng lần nào cũng thấy bồi hồi. Tôi nghiên cứu kỹ để chọn ra những người thực sự có tâm, có tầm, nói được và làm được cho người dân”.

Với hơn 6 triệu cử tri và 1.451 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính xã, phường, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bầu 32 ĐBQH, 124 ĐB HĐND cấp thành phố và hơn 3.160 ĐB HĐND cấp xã. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, thông tin: “Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với tinh thần “đi trước một bước”, chúng tôi đã triển khai các quy trình chặt chẽ, đồng bộ từ cấp thành phố đến tận xã, phường, đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật”.

Đưa, đón cử tri đi bỏ phiếu

Tại TP Huế, các điểm bỏ phiếu phục vụ bệnh nhân và người nhà đã được chuẩn bị chu đáo. Khu vực bỏ phiếu số 23 của phường Thuận Hóa đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài thùng phiếu chính còn bố trí 3 thùng phiếu phụ lưu động đưa đến các khoa, phòng, giúp bệnh nhân thực hiện quyền công dân ngay tại giường bệnh. Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cũng tổ chức thùng phiếu phục vụ bệnh nhân và người nhà tham gia bầu cử.

Ở vùng núi Hà Tĩnh, chính quyền xã Phúc Trạch đã chuẩn bị phương tiện đưa đón cử tri là đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre. Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết, sáng 15-3 địa phương sẽ bố trí 2 ô tô khách cùng 2 xe của lực lượng chức năng đến tận nhà đón bà con đi bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành việc bầu cử, địa phương bố trí bữa ăn sáng và đưa cử tri về lại bản.

Không khí trước ngày bầu cử cũng rộn ràng tại các vùng biển, đảo. Tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), cờ hoa được trang hoàng khắp các tuyến đường, khu dân cư, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội toàn dân.

Đảm bảo quyền bầu cử cho công nhân, ngư dân

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đã được triển khai đầy đủ, đúng quy định tại 95 xã, phường với 2.112 khu vực bỏ phiếu. Tại xã Long Thành, nơi có hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công xây dựng dự án sân bay Long Thành, các điểm bỏ phiếu đã được bố trí gần các khu nhà trọ để công nhân đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều điểm bỏ phiếu gần các khu nhà trọ ở các phường Long Bình, Nhơn Trạch… (nơi có nhiều khu công nghiệp lớn) cũng đã được bố trí và sẵn sàng đón nhận những lá phiếu của công nhân thực hiện quyền công dân.

Tại đặc khu Cô Tô, không khí chuẩn bị bầu cử cũng rất khẩn trương, từ thị trấn đến đảo Thanh Lân, đảo Trần. Cờ Tổ quốc và băng rôn đỏ rực tạo nên một diện mạo rực rỡ cho những hòn đảo tiền tiêu. Cử tri Nguyễn Văn Thảo (thôn 3, Đặc khu Cô Tô) gửi gắm kỳ vọng: “Tôi mong các đại biểu tiếp tục tham gia quyết định nhiều hơn nữa những chính sách quan tâm, chăm lo để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển”. Còn cử tri Nguyễn Thị Tách mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm xây dựng hạ tầng cảng bến để phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP Huế), nơi tập trung đông ngư dân đánh bắt xa bờ, nhiều tàu cá đã chủ động trở về đất liền để tham gia bầu cử. Tại xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng), chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động hơn 300 cử tri là ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày ở lại đất liền để tham gia bầu cử trước khi ra khơi.

Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), trên các tuyến đường chính, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng; các khu vực bỏ phiếu được trang trí khang trang, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử được niêm yết công khai để người dân theo dõi. Toàn đặc khu có hơn 20.000 cử tri. Do đặc thù nghề biển, nhiều ngư dân thường xuyên đánh bắt dài ngày ngoài khơi nên chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, vận động bà con sắp xếp thời gian trở về đảo trước ngày bầu cử.

Tại đặc khu Trường Sa, UBND đặc khu đã thành lập 6 ban bầu cử để bảo đảm mọi cử tri trên các đảo và ngư dân trong khu vực đều được thực hiện quyền lợi của mình.

Tại đặc khu Côn Đảo, công tác bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội non sông. Đặc khu Côn Đảo đã thành lập 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu. Toàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031; 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu.

Cử tri Khmer sẵn sàng bầu cử

Tại TP Cần Thơ, nhiều ngày qua, không khí chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rộn ràng tại nhiều địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đại đức Đinh Hoàng Sự, trụ trì chùa Peam Buôl Thmây, cho biết, thời gian qua nhà chùa thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Phật tử và người dân đều rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia bầu cử để lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tại xã Lai Hòa, nơi có hơn 72% dân số là đồng bào Khmer, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer; phát huy vai trò của người có uy tín, sư sãi, chức sắc tôn giáo trong vận động cử tri. Nhiều cán bộ, đoàn thể còn đến từng nhà hướng dẫn thời gian, địa điểm bỏ phiếu, góp phần giúp cử tri hiểu rõ và hào hứng tham gia ngày hội bầu cử.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 353.000 người Khmer, chiếm khoảng 10,4% dân số. Ở xã Hàm Giang, nơi đồng bào Khmer chiếm gần 90% dân số, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tiến độ. Toàn xã có 23 ấp, 24 tổ bầu cử, 7 ban bầu cử với 22.661 cử tri. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu để cử tri tìm hiểu trước ngày bầu cử.

Đảm bảo giao thông phục vụ người dân Ngày 14-3, ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên (TP Đà Nẵng), thông tin, các lực lượng xung kích địa phương đã huy động máy móc, vật liệu khắc phục tuyến đường tạm qua sông Ví bị nước lũ cuốn trôi, nhằm sớm đảm bảo giao thông phục vụ người dân và công tác bầu cử. Trước đó, mưa lớn vào tối 13-3 và rạng sáng 14-3 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm mực nước sông Ví dâng cao đột ngột, cuốn trôi tuyến đường tạm – tuyến giao thông huyết mạch nối các cụm dân cư phía bên kia sông với trung tâm xã. Sự cố khiến việc đi lại từ trung tâm xã đến 4 thôn bị chia cắt, ảnh hưởng đến hơn 2.200 cử tri tại 4 tổ bầu cử dự kiến tham gia bầu cử vào ngày 15-3.

NHÓM PV