Công tác chuẩn bị bầu cử hoàn tất, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chiều 14-3, Bộ Nội vụ cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương và tổng hợp báo cáo từ các tỉnh, thành phố cho thấy công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ theo quy định.

Mọi công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 05, Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam) đã cơ bản hoàn tất để đón cử tri đi bầu cử. Ảnh: TTXVN

Các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, danh sách cử tri, tuyên truyền, vận động bầu cử đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đều được các địa phương chủ động triển khai.

Trên cơ sở nội dung tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành Trung ương liên quan, các địa phương đã tổ chức quán triệt và tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, chú trọng thành viên của các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, nhằm bảo đảm các thành viên nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh việc tập huấn nghiệp vụ, các địa phương đã chủ động tổ chức diễn tập quy trình tổ chức ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu nhằm rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị và nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Nhiều địa phương như: TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn… đã tổ chức diễn tập cho các thành viên Tổ bầu cử về quy trình tổ chức bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu, quản lý hòm phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương đã rà soát, bố trí các khu vực bỏ phiếu tại những địa điểm thuận lợi, bảo đảm diện tích, điều kiện an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Việc bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm phân khu hợp lý cho các bước kiểm tra thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, viết phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu; tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu” theo quy định.

Việc in ấn, cấp phát phiếu bầu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử cùng các tài liệu phục vụ bầu cử được các địa phương thực hiện đúng quy trình và tiến độ. Các Tổ bầu cử đã tiếp nhận, kiểm tra và bảo quản đầy đủ các tài liệu bầu cử, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử theo quy định.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đúng quy định; treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử; niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để cử tri nghiên cứu trước khi thực hiện quyền bầu cử. Công tác trang trí, khánh tiết được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, hướng tới ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Các điều kiện phục vụ ngày bầu cử trên phạm vi cả nước đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ; các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động ổn định, sẵn sàng tổ chức ngày bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo của các địa phương, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra khẩn trương, tích cực, nghiêm túc và đúng tiến độ. Các địa phương đã hoàn thành việc trang trí khu vực bỏ phiếu, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Tại nhiều địa bàn, nhất là ở các đô thị, trung tâm chính trị - văn hóa và khu đông dân cư, việc trang trí, tuyên truyền được thực hiện trang trọng, tạo khí thế phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

TTXVN